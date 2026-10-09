Salute

Roma, minicar in fiamme in strada davanti al Viminale: alta colonna di fumo nero

AdnKronos

Roma, minicar in fiamme in strada davanti al Viminale: alta colonna di fumo nero

Ven, 09/10/2026 - 15:11

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(Adnkronos) – Una minicar elettrica gialla è andata in fiamme in via Agostino Depretis, davanti al palazzo del Viminale a Roma, sede del ministero dell'Interno. La minicar è stata avvolta dalle fiamme e un'alta colonna di fumo nero si è alzata dalla vettura. Ancora da chiarire le cause dell'incendio. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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