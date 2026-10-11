Riad: “Houthi responsabili attacco aeroporto, reagiremo”. Raid sauditi contro i ribelli in Yemen

(Adnkronos) – La coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita a sostegno del governo yemenita internazionalmente riconosciuto ha accusato domenica i combattenti Houthi filo-iraniani di aver sferrato l'attacco di sabato contro l'aeroporto internazionale King Khalid di Riad, che ha causato la morte di almeno 12 persone e il ferimento di altre 309, alcune delle quali in modo grave. In un comunicato, il portavoce Turki al-Malki ha definito "crimine di guerra" l'attacco "contro uno dei terminal passeggeri dell'aeroporto internazionale King Khalid di Riad, che ha causato morti e feriti tra i viaggiatori e il personale aeroportuale". Il comando della coalizione "risponderà con fermezza a questo attacco terroristico", ha aggiunto. La coalizione internazionale a guida saudita che combatte contro gli Houthi in Yemen ha dichiarato di aver intercettato un missile a sud-est della capitale Riad, dove si trova la base aerea Prince Sultan. "Intercettazione e distruzione di un missile balistico ad Al-Kharj, lanciato dalla milizia terroristica Houthi", si legge nella nota, giunta a distanza di poche ore dall'attacco letale contro l'aeroporto internazionale King Khalid di Riad. Gli aerei da guerra delle forze armate saudite hanno intensificato gli attacchi contro le posizioni e i rinforzi degli Houthi nella parte orientale e occidentale di Taiz e sulle strade che conducono alla città in Yemen. Lo riporta Al Arabiya citando fonti militari, spiegando che sono stati condotti almeno sei raid aerei. Tra gli obiettivi colpiti negli attacchi di precisione ci sono fortificazioni, i depositi di rifornimenti e le postazioni di artiglieria degli Houthi. Intanto l'ambasciata degli Stati Uniti in Arabia Saudita ha alzato il livello di allerta per il suo personale nel Regno e ha limitato l'accesso agli aeroporti di Gedda e di Dammam a causa della instabilità legata alla rinnovata escalation con i miliziani Houthi. Per recarsi negli aeroporti sarà da ora in poi necessaria una autorizzazione. Lo si legge in una nota condivisa dall'ambasciata di Washington a Riad.

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