Rally di Taormina, iscrizioni in chiusura

Ultimi giorni per iscriversi al Rally di Taormina 2026, l’atteso appuntamento automobilistico che sabato 24 e domenica 25 ottobre riporterà lo spettacolo delle competizioni rallistiche sulle strade della riviera jonica messinese. Lunedì 19 ottobre scadrà infatti il termine per aderire alla manifestazione organizzata da New Turbomark Rally Team, che si prepara a chiudere la stagione della Coppa Rally di Zona ACI Sport per la Sicilia e sarà anche un importante appuntamento del Campionato Siciliano, la serie promossa dalla Delegazione Regionale ACI Sport Sicilia.

Il numero delle adesioni già pervenute è cospicuo, con la presenza di numerose vetture di vertice che lascia prevedere una competizione di elevato livello tecnico e agonistico. Cresce intanto l’attesa per conoscere i nomi degli equipaggi che andranno a comporre l’elenco dei protagonisti. Le ultime giornate riservate alle iscrizioni potrebbero riservare ulteriori sorprese e presenze di rilievo, capaci di rendere ancora più interessante il confronto sulle nove prove speciali in programma. Il Rally di Taormina ha del resto spesso richiamato piloti di primo piano, attratti tanto dal prestigio della manifestazione quanto dalle caratteristiche tecniche di un percorso che alterna tratti veloci, sezioni guidate e scenari di grande suggestione.

A rendere particolarmente importante l’edizione 2026 sarà la sua collocazione nel calendario sportivo. La gara rappresenterà infatti l’ultimo appuntamento della Coppa Rally di Zona ACI Sport per la Sicilia, decisivo per definire le classifiche e le qualificazioni alla Finale Nazionale di Coppa Italia, in programma a Lucca il 14 e 15 novembre. Un elemento che potrebbe favorire confronti particolarmente accesi, soprattutto nelle categorie in cui i giochi sono ancora aperti.

Altrettanto significativo il valore della manifestazione per il Campionato Siciliano Rally, la serie promossa dalla Delegazione Regionale ACI Sport Sicilia, che vedrà impegnate sia le auto moderne sia le storiche, alle quali si affiancherà il Rally Taormina Legend, la formula di Regolarità a Media riservata alle vetture che hanno contribuito a scrivere la storia della specialità. Tre differenti espressioni dell’automobilismo sportivo, accomunate da un percorso che attraverserà alcune delle località più rappresentative del comprensorio jonico.

Intanto, il programma ufficiale definisce nel dettaglio le attività che precederanno la partenza e lo svolgimento delle due giornate di gara.

Giovedì 22 ottobre, alle ore 8, aprirà il quartier generale della manifestazione presso Villa Ragno, in via Francesco Crispi a Santa Teresa di Riva, sede della direzione gara, della segreteria, dell’albo ufficiale e della sala stampa.

Venerdì 23 ottobre sarà dedicato alle prime operazioni preliminari. Dalle 8 alle 10 è prevista la distribuzione dei road-book, mentre le ricognizioni autorizzate del percorso si svolgeranno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 22. In serata, alle 19, è fissata la prima riunione del Collegio dei Commissari Sportivi. Sempre venerdì inizieranno le verifiche sportive e tecniche riservate agli equipaggi ammessi allo shakedown, secondo gli orari stabiliti dal programma.

Sabato 24 ottobre si entrerà nel vivo dell’evento. La mattinata si aprirà con il completamento delle verifiche sportive e tecniche, mentre dalle 8 alle 13 si svolgerà lo shakedown a Savoca, su un tratto di 2,60 chilometri, occasione per gli equipaggi di effettuare gli ultimi test e affinare le regolazioni delle vetture prima della gara. Alle 13.30 sarà pubblicato l’elenco ufficiale dei partenti.

Alle 14.01, dalla prestigiosa cornice di Piazza Vittorio Emanuele II a Taormina, prenderà il via il rally. La prima giornata proporrà tre prove speciali: la “Scifì – Limina 1” alle 14.44, seguita dal secondo passaggio sul medesimo tracciato alle 18.33, con il riordino a Letojanni a scandire il programma. Alle 19.31 scatterà quindi la nuova “Forza d’Agrò”, che precederà il riordino notturno nel borgo.

Domenica 25 ottobre la competizione riprenderà alle 9.10 con il primo passaggio sulla “Misserio – Savoca”, seguito alle 10.13 dalla “Alì”. Le due prove saranno ripetute altre due volte: alle 12.47 e alle 15.57 per la “Misserio – Savoca”, alle 13.50 e alle 17.00 per la “Alì”. A intervallare i tratti cronometrati saranno i riordini a Roccalumera e gli interventi al parco assistenza di Santa Teresa di Riva, allestito in Piazza Stracuzzi.

Il programma si concluderà nuovamente a Taormina, dove dalle 18.10 Piazza Vittorio Emanuele II ospiterà l’arrivo degli equipaggi e la cerimonia di premiazione, mentre il parco chiuso finale sarà predisposto sul lungomare di Letojanni.

In totale saranno 337,46 i chilometri del percorso, dei quali 64,65 suddivisi nelle nove prove speciali, con un itinerario che unirà la spettacolarità delle strade dell’entroterra alla bellezza dei centri costieri attraversati.

A testimoniare il livello sportivo raggiunto dalla manifestazione è il risultato dell’edizione 2025, conquistata dal santateresino Andrea Nucita, recentemente laureatosi campione italiano Rally Promozione, affiancato da Alessandro Floris. Alle loro spalle conclusero Emanuele La Torre e Rosario Siragusano, seguiti da Marco Pollara e Giuseppe Princiotto, per un podio interamente occupato dalle Skoda Fabia. Tra le vetture a due ruote motrici si imposero invece Alessio Pollara e Sergio Raccuia su Peugeot 208.

Il conto alla rovescia è dunque entrato nella fase conclusiva. Con un numero già consistente di iscrizioni, la presenza di vetture di vertice e la prospettiva di un elenco partenti che potrebbe riservare nomi di particolare interesse, il Rally di Taormina si prepara a rinnovare una sfida nella quale il valore agonistico si intreccia con il fascino di uno dei territori più suggestivi della Sicilia.