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Presidio autotrasportatori al confine fra Abruzzo e Molise: “Per ogni camion 8mila euro al mese di gasolio”

AdnKronos

Presidio autotrasportatori al confine fra Abruzzo e Molise: “Per ogni camion 8mila euro al mese di gasolio”

Lun, 19/10/2026 - 11:54

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(Adnkronos) – "Non possiamo più sostenere i prezzi di questo periodo, non ce la facciamo". E' il grido d'allarme dei camionisti contro il caro carburante, che hanno organizzato un presidio lungo la statale 158, all'altezza del paese di Roccaravindola, al confine fra Molise e Abruzzo. Ma qualcuno non è d'accordo: "Lo sciopero rischia di essere un'arma a doppio taglio". 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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