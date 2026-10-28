Pokémon Unite chiude l’anno prossimo su smartphone e Switch

(Adnkronos) – The Pokémon Company e lo sviluppatore TiMi Studio Group, controllato da Tencent, interromperanno il servizio di Pokémon UNITE, il titolo free-to-play di genere MOBA, il 23 marzo 2027. La chiusura riguarda sia la versione per Nintendo Switch sia quella per iOS e Android. Il server cesserà di funzionare alle 01:00 ora italiana. Il gioco era stato pubblicato su Switch il 21 luglio 2021 ed era arrivato su dispositivi mobili il 22 settembre dello stesso anno. In una nota rivolta ai giocatori, le due società hanno espresso gratitudine a quanti hanno partecipato dal lancio e hanno confermato che fino all'ultimo giorno resteranno in programma eventi speciali. Il torneo competitivo Pokémon UNITE Aeos Crown 2027 Tokyo, già annunciato in precedenza, si svolgerà regolarmente, con le qualificazioni a partire da sabato 5 dicembre 2026. Le prime misure sono già in vigore. Dalle 06:00 ora italiana di martedì 27 ottobre 2026 sono state sospese la vendita delle gemme Aeos e la sottoscrizione di nuovi abbonamenti UNITE Club, insieme ai rinnovi automatici di quelli esistenti. Chi dispone di gemme potrà utilizzarle fino alla chiusura, mentre gli abbonati attuali manterranno vantaggi e servizi fino alla scadenza del periodo già pagato. Giovedì 12 novembre 2026 è previsto un aggiornamento con un evento speciale, nel quale sarà possibile ottenere vari oggetti, tra cui licenze Unite e Holowear comparsi nel gioco fino a quel momento. L'aggiornamento introdurrà anche la funzione «libreria», che permetterà di consultare alcuni dati e contenuti di gioco anche dopo la chiusura. Potrà usarla solo chi completerà il download dei dati necessari prima delle 01:00 ora italiana del 23 marzo 2027. I dati della libreria, in generale, non saranno trasferibili da un dispositivo all'altro e non sarà previsto alcun supporto per la funzione dopo la fine del servizio.

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