Petri (Assoporti): “Civitavecchia scalo strategico per sistema nazionale”

(Adnkronos) – Il presidente di Assoporti, Roberto Petri, ha visitato ieri il porto di Civitavecchia e la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, a Molo Vespucci. Ad accoglierlo il presidente Raffaele Latrofa, il segretario generale Fabrizio Urbani e tutti i dipendenti dell'Autorità. La visita si è aperta con un sopralluogo dal mare nella parte nord del canale portuale, a bordo di un’imbarcazione messa a disposizione dal Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli del Porto di Civitavecchia, per poi proseguire a terra. Un’occasione per osservare direttamente gli interventi che stanno trasformando lo scalo e approfondirne le prospettive. Nel corso del sopralluogo, Latrofa ha illustrato lo stato di avanzamento delle principali opere: dai lavori di completamento dell’apertura a sud e del collegamento con l’antemurale che conduce ai terminal crociere, al cantiere per il prolungamento dell’antemurale, ormai giunto alla fase conclusiva con la posa dell’ultimo cassone cellulare. Spazio anche ai lavori per il cold ironing, destinati a consentire alle navi ormeggiate di alimentarsi attraverso la rete elettrica da terra, contribuendo alla riduzione delle emissioni in porto. Sono state inoltre illustrate le opere già terminate, tra cui le nuove banchine della darsena servizi e l’ultimo miglio ferroviario, infrastruttura strategica per rafforzare il trasporto delle merci su ferro e l’integrazione dello scalo con le reti logistiche. Successivamente, nella sede di Molo Vespucci, Petri ha incontrato i dirigenti dell’Autorità, che hanno presentato le attività in corso. Il confronto ha riguardato l’intero Network, con un approfondimento dedicato agli interventi e alle prospettive dei porti di Fiumicino e Gaeta. Infine, un incontro con tutti i dipendenti dell’AdSP. "Sono onorato di aver ricevuto la visita del presidente Petri, a cui abbiamo potuto illustrare i lavori in corso e il piano di sviluppo degli scali del Network – ha dichiarato il presidente dell’AdSP Raffaele Latrofa – Stiamo rispettando i cronoprogrammi delle opere, portando avanti interventi che rafforzeranno l’accessibilità, l’efficienza e la sostenibilità del porto. A questo impegno si accompagnano prospettive positive per i traffici, a partire dalle crociere, per le quali prevediamo un’ulteriore crescita. Parallelamente, lavoriamo al rilancio dei traffici commerciali: le nuove infrastrutture e il potenziamento dei collegamenti ferroviari sono strumenti fondamentali per attrarre merci, offrire servizi più competitivi alle imprese e creare nuove opportunità di lavoro. L’obiettivo è consolidare il ruolo di Civitavecchia e valorizzare le vocazioni di Fiumicino e Gaeta, facendo crescere l’intero sistema portuale". "E' stata l'occasione – ha concluso Latrofa – per illustrare al Presidente Petri, che dall'inizio del mandato è stato un riferimento assoluto sia per competenza e professionalità che per indubbie doti umane, lo stato di salute dell'ente anche sotto il profilo economico-finanziario. Ho la certezza che il Presidente sarà la persona migliore per rappresentare le nostre istanze nei consessi deputati". "Quella di oggi è stata una visita particolarmente utile – ha dichiarato il presidente di Assoporti Roberto Petri – perché mi ha consentito di vedere direttamente un porto che sta attraversando una fase importante di trasformazione e di confrontarmi con il presidente Latrofa, con i vertici e con le persone dell’Autorità di Sistema Portuale. Civitavecchia è uno scalo strategico per il sistema portuale nazionale, non soltanto per la leadership nel settore crocieristico, ma per le potenzialità che può esprimere sul fronte commerciale, logistico e dell’intermodalità. Le opere in corso, dal potenziamento delle infrastrutture al cold ironing fino ai collegamenti ferroviari, vanno nella direzione che, come Assoporti, riteniamo fondamentale: porti più competitivi, sostenibili e sempre più integrati con le reti e con i territori. Ho apprezzato particolarmente l’incontro con i dipendenti dell’Autorità, perché dietro le infrastrutture, gli investimenti e i risultati dei nostri porti ci sono sempre competenze, professionalità e persone. Come Assoporti continueremo a rappresentare e sostenere, nelle sedi nazionali ed europee, le esigenze del sistema portuale affinché gli investimenti possano tradursi in crescita, lavoro e sviluppo dell’economia reale".

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