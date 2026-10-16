Pace, Sammarco (Meritocrazia Italia): “Diventi una vocazione istituzionale”

(Adnkronos) – “Le tensioni internazionali sono ormai all’ordine del giorno. Manca una propensione al dialogo e la volontà di individuare obiettivi comuni per garantire una pacifica coesistenza tra Stati e nazioni”. Lo ha detto Serena Sammarco, responsabile Organizzazione di Meritocrazia Italia, in occasione dell' VIII Congresso nazionale di Meritocrazia Italia in corso a Roma, richiamando alla necessità di una maggiore assunzione di responsabilità da parte dell’Italia e degli altri Paesi della comunità internazionale. “Occorre rinnovare il dialogo e individuare nella pace una vocazione istituzionale”, afferma Sammarco, secondo cui le forze politiche dovrebbero “abbandonare le ideologie e spostarsi sul piano dell’azione concreta”. Un richiamo che, sottolinea, trova fondamento anche nella Costituzione italiana, che ripudia la guerra e impegna il Paese a conformarsi alle norme del diritto internazionale, favorendo le relazioni tra Stati nell’interesse dei cittadini e del loro benessere.

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