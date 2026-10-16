Ora solare, impatto +24% consumi energetici: ecco come alleggerire la bolletta

(Adnkronos) – Nel prossimo fine settimana torneremo a spostare le lancette un’ora indietro, dando ufficialmente l’arrivederci all’ora legale e il benvenuto all’ora solare. Se da un lato guadagneremo un’ora di sonno, dall’altro l’accorciarsi delle giornate e il cambio di abitudini stagionali portano con sé un impatto diretto sui consumi energetici domestici. Secondo i dati elaborati da Pulsee luce e gas, il periodo di ora solare mostra consumi energetici complessivamente più elevati del 24,1% rispetto ai mesi di ora legale. La differenza è particolarmente evidente per la voce legata al bucato (+80,6%), spinta dal maggior utilizzo dell’asciugatrice e di cicli di lavaggio più frequenti, e per l’illuminazione ed elettronica (+63,7%), complice il buio serale anticipato e la maggiore permanenza in casa. Si riscontrano consumi superiori anche per i dispositivi in standby (+4,7%) e per la gestione della climatizzazione e ventilazione Hvac (+6,4%). Trasformare la consapevolezza di queste dinamiche stagionali in un vantaggio tangibile è possibile. In un periodo dell’anno caratterizzato da consumi fisiologicamente più alti, adottare un approccio coscienzioso ed efficaci pratiche quotidiane diventa una necessità per tutelare il proprio bilancio. Ecco qualche consiglio di Pulsee luce e gas per alleggerire la bolletta con l’arrivo dell’ora solare.

1) Gestione intelligente di lavatrice e asciugatrice. I consumi legati al bucato registrano la crescita più alta (+80,6%) durante i mesi in ora solare. Per ottimizzare l'uso dell'asciugatrice, è consigliabile impostare la centrifuga della lavatrice ad alti giri per ridurre l'umidità residua nei capi. E' inoltre opportuno concentrare i bucati sempre a pieno carico e prediligere cicli a basse temperature (30-40°C), riducendo notevolmente l'assorbimento energetico. Resta fondamentale prestare attenzione ai propri elettrodomestici, scegliendo i modelli più efficienti.

2) Illuminazione ed elettronica a prova di serate in casa. Con il buio anticipato e più tempo trascorso tra le pareti domestiche, i consumi legati ai dispositivi elettronici crescono del 63,7%. Sostituire le vecchie lampadine con soluzioni a led riduce i consumi fino all'85%. Regolare la luminosità di monitor e tv in base alla luce ambientale e spegnere i dispositivi inutilizzati durante le pause evita inutili dispersioni di energia.

3)Tagliare i consumi fantasma (standby). Nei mesi invernali crescono anche i consumi in standby (+4,7%). Collegare la postazione TV, le console e la scrivania di lavoro a una multipresa con interruttore consente di interrompere l'alimentazione a tutti i dispositivi con un solo gesto alla fine della giornata, azzerando i costi passivi della notte.

4) Efficienza per riscaldamento e climatizzazione. L'avvio dei riscaldamenti porta a una crescita dei consumi legati alla climatizzazione e ventilazione (Hvac +6,4%). Effettuare la pulizia dei filtri degli impianti e lo spurgo dei radiatori garantisce la massima efficienza. Mantenere le porte chiuse tra gli ambienti ed evitare di coprire i termosifoni permette di diffondere il calore in modo omogeneo senza costringere l'impianto a sovralavorare.

5) Prendere il controllo con la tecnologia di Energimetro. Per trasformare le buone abitudini in un risparmio concreto è fondamentale avere piena visibilità dell'energia utilizzata. Tramite il servizio Energimetro sull'app Pulsee, è possibile monitorare in tempo reale l'assorbimento dei singoli elettrodomestici e seguire i suggerimenti dell'assistente virtuale Elio per ottimizzare i consumi e tagliare gli sprechi, ottenendo un risparmio che può arrivare fino al 10% annuo. Energimetro inoltre monitora gli elettrodomestici, consigliando quali sostituire per massimizzare l’efficienza e ridurre i consumi. Pochi e semplici gesti, uniti alla tecnologia, permettono di affrontare il cambio di stagione e i mesi più freddi con maggiore serenità e controllo. La risposta risiede in strumenti tecnologici che mettono il consumatore al centro, permettendogli di proteggere attivamente le proprie finanze e l'ambiente. "Con strumenti concreti come Energimetro aiutiamo le persone a prendere decisioni più consapevoli sui consumi energetici. Grazie alla tecnologia e al monitoraggio in tempo reale, trasformiamo i dati in un supporto quotidiano per risparmiare e adottare abitudini più sostenibili, offrendo alle famiglie una guida pratica per ottimizzare la spesa, soprattutto nei mesi autunnali e invernali, quando i consumi domestici aumentano", commenta Alicia Lubrani, amministratore delegato di Pulsee luce e gas.

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