Nasce Conf Pet, associazione di Confcommercio Palermo che riunisce imprese e professionisti che operano nel settore Pet

PALERMO (ITALPRESS) – Pet store, toelettatori, veterinari, allevatori, professionisti e tutte le attività che ruotano attorno al mondo degli animali da compagnia hanno da oggi una propria casa all’interno di Confcommercio Palermo. È stata costituita Conf Pet Palermo, l’associazione provinciale imprese e professionisti del settore animali da compagnia. Alla guida dell’associazione è stato eletto presidente Michele Autore, amministratore di Zoo Service; il vicepresidente è Marco Gasparro; nel consiglio direttivo sono stati nominati Daniela Alloro, Irene Fiore e Andrea Giannola.

L’associazione, una delle poche del genere presenti in Italia, risponde a un’esigenza concreta: dare una voce comune a professionisti e imprese che, pur svolgendo attività molto diverse, operano all’interno dello stesso comparto che ha assunto un peso sempre più crescente nell’economia del territorio. Il mondo degli animali da compagnia è in evoluzione, crescono l’attenzione per il benessere animale e la domanda di servizi specializzati, ma aumentano anche le necessità di aggiornamento, qualificazione professionale e chiarezza normativa.

“L’obiettivo di Conf Pet – spiega il presidente Autore – è costruire una rete stabile tra veterinari, allevatori, pet store e toelettatori, superando la frammentazione e favorendo il confronto e la collaborazione. Vogliamo diventare un interlocutore autorevole per le istituzioni, portando all’attenzione dei decisori pubblici le esigenze delle diverse categorie, contribuendo a promuovere regole chiare, formazione adeguata e standard professionali sempre più elevati. Vogliamo mettere al centro la professionalità delle imprese, la qualità dei servizi e il rispetto del benessere animale. Una rappresentanza unitaria, come quella che abbiamo creato all’interno di Confcommercio, può aiutare il settore a crescere in modo più organizzato, responsabile e competitivo, a tutela di coloro che operano nel comparto ma anche dei cittadini che ogni giorno si affidano alla loro competenza”.

Una delle prime richieste di Confpet sarà quella di chiedere l’affidamento di spazi pubblici attrezzati da dedicare agli animali da compagnia, per favorirne il benessere e una convivenza più armoniosa all’interno dei centri urbani.

– Foto ufficio stampa Confcommercio Palermo (da sinistra: Daniela Alloro, Irene Fiore, Marco Gasparro, Patrizia Di Dio, Michele Autore e Andrea Giannola) –

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