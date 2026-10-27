MSI porta in Italia la workstation XpertStation WS300 con superchip NVIDIA

(Adnkronos) – MSI ha annunciato ufficialmente la disponibilità in Italia di XpertStation WS300 con superchip NVIDIA GB300 per l'elaborazione locale di modelli di intelligenza artificiale, una piattaforma concepita per trasferire le capacità di calcolo ad elevate prestazioni direttamente negli ambienti di ricerca e sviluppo aziendali. Basato sull'architettura NVIDIA DGX Station e alimentato dal superchip NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra, il sistema integra una CPU NVIDIA Grace e una GPU NVIDIA Blackwell Ultra connesse mediante l'interconnessione NVLink-C2C, offrendo una dotazione complessiva di 748 gigabyte di memoria coerente suddivisi tra 496 gigabyte di RAM di sistema LPDDR5X e 252 gigabyte di memoria GPU HBM3e. La configurazione consente l'addestramento, il fine-tuning e l'inferenza in locale di architetture algoritmiche fino a mille miliardi di parametri, rispondendo alle esigenze di organizzazioni e centri di ricerca che necessitano di gestire dataset complessi, analisi avanzate e flussi di lavoro scientifici senza fare affidamento esclusivo sui data center remoti. L'adozione dell'elaborazione locale permette inoltre il mantenimento del controllo diretto sui dati e sugli ambienti di esecuzione dei modelli, con la piattaforma che viene distribuita sul mercato italiano esclusivamente su progetto personalizzato per adeguarla ai requisiti specifici delle infrastrutture di imprese, università e istituti di sviluppo tecnologico.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)