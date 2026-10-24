Salute

“Movimento 17 ottobre”, identificato l’ideatore della pagina social: è giornalista, collaboratore de “Il Fatto Quotidiano”

Redazione

“Movimento 17 ottobre”, identificato l’ideatore della pagina social: è giornalista, collaboratore de “Il Fatto Quotidiano”

Sab, 24/10/2026 - 15:28

Condividi su:

È stato individuato e portato negli uffici della polizia a Milano Youssef Siher, il presunto fondatore e gestore della pagina Instagram “Movimento 17 ottobre“, aperta all’indomani degli scontri dello scorso weekend e subito diventata virale sui social. E’ un 30enne italiano di seconda generazione, di origini straniere. Il giovane, residente in provincia di Brescia, adesso si trova negli uffici della polizia a Milano per essere interrogato.

Chi è Siher Youssef: gli studi e l’attivismo

L’uomo avrebbe un curriculum scolastico di alto livello: Youssef Siher ha conseguito una laurea in Comunicazione e un master in Scienze politiche presso l’Università degli Studi di Milano. È anche un attivista dei movimenti pro-Pal, un ricercatore dell’Ispi e giornalista free-lance che collabora con Il Fatto Quotidiano, con un focus particolare sul Nord Africa e in generale sul Medio Oriente. 

Le perquisizioni in diverse case, tra Milano e Brescia

Perquisizioni in corso in un’abitazione alla periferia del capoluogo lombardo: sarebbe di una sua amica di Youssef Siher. In mattinata gli agenti della Digos di Brescia hanno perquisito un altro appartamento tra Mazzano e Gavardo, nel Bresciano, dove vive ancora la sua famiglia. Nel corso dell’attività sarebbe stato trovato materiale informativo ritenuto di interesse investigativo

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta