“Movimento 17 ottobre”, identificato l’ideatore della pagina social: è giornalista, collaboratore de “Il Fatto Quotidiano”

È stato individuato e portato negli uffici della polizia a Milano Youssef Siher, il presunto fondatore e gestore della pagina Instagram “Movimento 17 ottobre“, aperta all’indomani degli scontri dello scorso weekend e subito diventata virale sui social. E’ un 30enne italiano di seconda generazione, di origini straniere. Il giovane, residente in provincia di Brescia, adesso si trova negli uffici della polizia a Milano per essere interrogato.

Chi è Siher Youssef: gli studi e l’attivismo

L’uomo avrebbe un curriculum scolastico di alto livello: Youssef Siher ha conseguito una laurea in Comunicazione e un master in Scienze politiche presso l’Università degli Studi di Milano. È anche un attivista dei movimenti pro-Pal, un ricercatore dell’Ispi e giornalista free-lance che collabora con Il Fatto Quotidiano, con un focus particolare sul Nord Africa e in generale sul Medio Oriente.

Le perquisizioni in diverse case, tra Milano e Brescia

Perquisizioni in corso in un’abitazione alla periferia del capoluogo lombardo: sarebbe di una sua amica di Youssef Siher. In mattinata gli agenti della Digos di Brescia hanno perquisito un altro appartamento tra Mazzano e Gavardo, nel Bresciano, dove vive ancora la sua famiglia. Nel corso dell’attività sarebbe stato trovato materiale informativo ritenuto di interesse investigativo