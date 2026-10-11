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Motomondiale, oggi Gp Indonesia: Fernandez al comando su Bezzecchi e Marquez – Diretta

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Motomondiale, oggi Gp Indonesia: Fernandez al comando su Bezzecchi e Marquez – Diretta

Dom, 11/10/2026 - 08:19

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(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp a Mandalika. Oggi, domenica 11 ottobre, si corre il Gp d'Indonesia. Raul Fernandez scatta dalla pole position davanti a Marco Bezzecchi. Ieri successo di Marc Marquez con la Ducati nella gara sprint che gli ha permesso di balzare in testa alla classifica del mondiale con 4 punti di vantaggio su Jorge Martin, giunto al traguardo in quarta posizione. Seconda piazza per Ai Ogura con l'Aprilia Trackhouse e terzo posto per Fabio Di Giannantonio con la Ducati del team VR46.  In Moto3 si è assegnato il primo titolo dell'anno, con Maximo Quiles che ha dominato la gara in Indonesia laureandosi campione del mondo con 5 gare d'anticipo.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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