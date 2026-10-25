Salute

Motomondiale, in Australia cancellate tutte le gare per scarsa visibilità

Redazione

Motomondiale, in Australia cancellate tutte le gare per scarsa visibilità

Dom, 25/10/2026 - 07:00

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PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Il maltempo ferma il

Motomondiale. Forte pioggia e vento a Phillip Island, dove si

sarebbero dovute disputare le gare di Moto3, Moto2 e MotoGp. Tutte e tre le gare sono state cancellate per via della scarsa

visibilità , che ha impedito all’elicottero medico di raggiungere

il circuito e garantire la sicurezza dei piloti. Si chiude così

l’avventura di Phillip Island nel motomondiale, che dall’anno

prossima correrà sul nuovo tracciato di Adelaide.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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