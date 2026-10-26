‘Moneta bianca’ di Francesca Grazioli vince il Premio Bancarella della Cucina

(Adnkronos) – È "Moneta bianca. Viaggio politico e sociale nei territori del riso” di Francesca Grazioli, pubblicato da Il Saggiatore, il libro vincitore della XXI edizione del Premio Bancarella della Cucina. Il volume ha ottenuto 36 preferenze nella votazione conclusiva, prevalendo su una rosa di finalisti che ha proposto differenti interpretazioni del rapporto tra gastronomia, cultura e società. Al secondo posto si è piazzato "Sugo" di Maria Chiara Montera, edito da Blackie Edizioni, con 28 voti. Terza posizione ex aequo per "A tavola con l’arte culinaria al teatro e al cinema" di Salvatore Schiavone, pubblicato da Cacucci Editore, e "Haveli: l’India nel piatto" di Giotti Singh, entrambi con 25 preferenze. A seguire "Ermione. Vite & Vite" di Elvira Gregorace (Trenta Editore), con 22 voti, e "La cucina dei Manga" di Giuseppe Bianco (Gribaudo), con 17. Al centro del libro vincitore c’è il riso, alimento essenziale per una parte consistente della popolazione mondiale, analizzato attraverso le sue implicazioni economiche, geopolitiche e sociali. Grazioli ricostruisce il percorso del cereale dalle campagne italiane ai principali centri di produzione in Asia e Africa, soffermandosi sulla trasformazione delle coltivazioni, sull’impatto della Rivoluzione verde e sugli effetti della globalizzazione e dell’innovazione tecnologica in agricoltura. Il saggio dedica inoltre attenzione al lavoro delle donne nelle risaie, ripercorrendo esperienze e trasformazioni che hanno segnato generazioni di lavoratrici. Una prospettiva che supera la dimensione strettamente alimentare per affrontare temi come il lavoro, le disuguaglianze e i cambiamenti dei sistemi produttivi. «Dedico questo successo alla memoria di Carlin Petrini, fondatore di Slow Food, che mi ha insegnato a cercare la giustizia nel piatto», ha dichiarato l’autrice durante la cerimonia di premiazione nel Palazzo Dosi Magnavacca a Pontremoli (Massa). A Grazioli è stata consegnata la tradizionale statuetta di San Giovanni di Dio, simbolo del riconoscimento e del legame storico del premio con il mondo dei librai indipendenti. A conferire il premio sono stati l’assessore alla Cultura del Comune di Pontremoli, Annalisa Clerici, il consigliere storico Giuseppe Benelli e il presidente della Fondazione Città del Libro, Ignazio Landi. «Anche quest’anno la scelta del vincitore è stata particolarmente complessa per l’elevata qualità delle opere in concorso», ha commentato Landi, ringraziando autori, editori e sostenitori dei Premi Bancarella, una manifestazione che prosegue da oltre settant’anni.

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