Milano, ennesimo corte di studenti facinorosi: lancio di sassi contro agenti ed atti vandalici

Ancora incidenti a MILANO nella giornata di oggi. Durante il corteo studentesco di ‘Italia in piazza’, questo pomeriggio in contemporanea in altre città italiane, è partito un lancio di sassi all’indirizzo delle Forze dell’ordine. Esplose anche alcune bombe carta. Gli agenti, in assetto antisommossa, hanno messo in atto alcune cariche di alleggerimento.

Durante la manifestazione, che vede alcune migliaia di partecipanti, sono state danneggiate anche le pensiline dell’Atm e alcune vetrate dei palazzi. Tensioni e tafferugli si sono poi ripetuti in altre vie del centro, e anche nella zona del Duomo. Ci sarebbero anche alcuni feriti, sia tra i manifestanti sia tra le Forze dell’ordine. Immediata la censura del deputato leghista Fabrizio Cecchetti. “Quello che sta accadendo questo pomeriggio a MILANO è assolutamente inaccettabile. Chi rompe e danneggia deve risarcire di tasca propria”