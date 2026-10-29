Mac Studio con 512GB di Ram, Apple rivela il prezzo

(Adnkronos) – Apple ha reso disponibile per gli ordini online la configurazione del Mac Studio con 512 GB di memoria unificata, annunciata ad agosto insieme alle versioni con chip M5 Max e M5 Ultra. In quell’occasione la società aveva indicato ottobre come mese di arrivo dell’opzione, di cui oggi sono stati comunicati i prezzi. In Europa la configurazione parte da 25.179 euro. Il prezzo si riferisce al modello con 1 TB di archiviazione. La memoria da 512 GB è abbinata esclusivamente alla variante più potente del chip M5 Ultra, dotata di CPU a 36 core e GPU a 80 core. Chi sceglie versioni inferiori del processore non può accedere a questo taglio di memoria. L’archiviazione può essere aumentata fino a 16 TB, con un corrispondente incremento del costo finale. L’opzione è già selezionabile nel configuratore online sul sito di Apple. Le consegne dei Mac Studio con 512 GB di RAM sono previste tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. Nel corso delle ultime giornate Apple ha annunciato diversi nuovi prodotti delle sue linee principali, come il nuovo iPad mini con schermo OLED e chip A20 Pro, i nuovi iMac fissi, il MacBook da 14 pollici con chip M6 e soprattutto i nuovi MacBook Pro con schermo touch, che aprono a una nuova categoria di prodotto e a una nuova fascia ultra premium.

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