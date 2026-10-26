Lotto, a Piazza Armerina colpo da 216mila euro

Sicilia in festa con il Lotto. Nel concorso di venerdì 23 ottobre, come riporta Agipronews, colpo da 216.600 euro a Piazza Armerina, in provincia di Enna, con sei ambi, quattro terni e una quaterna con l’opzione Lottopiù in viale della Libertà, seguito da un ambo da oltre 43mila euro realizzato a Ficarazzi (PA) in corso Umberto I. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,7 milioni di euro, per un totale di oltre 1 miliardo di euro da inizio 2026.