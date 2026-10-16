Lite nella notte e aggressione alla compagna, 54enne arrestato nel Catanese

BIANCAVILLA (ITALPRESS) – Una violenta lite in casa finita nel sangue e poi l’intervento dei Carabinieri che hanno fatto scattare le manette per un 54enne del posto. È accaduto a Biancavilla, dove una gazzella del Nucleo Radiomobile di Paternò è intervenuta in un’abitazione nei pressi di via G. Matteotti a seguito di una chiamata d’emergenza al 112 da parte della vittima, una donna di 53 anni. All’arrivo dei militari, la donna presentava evidenti segni di violenza fisica ed era in forte stato di agitazione.

I sanitari del 118, allertati dagli stessi Carabinieri, l’hanno trasportata al Pronto Soccorso di un ospedale della zona, da cui è stata dimessa con 10 giorni di prognosi. Secondo quanto denunciato successivamente in caserma, le aggressioni fisiche e le pressioni psicologiche da parte del compagno andavano avanti da tempo, esacerbate dall’abuso costante di alcol e sostanze stupefacenti.

La discussione della notte, nata per futili motivi, è stata l’ennesimo episodio di un clima di continue minacce che aveva ingenerato nella vittima un forte timore per la propria incolumità. Attivata immediatamente la procedura del “Codice Rosso”, i Carabinieri hanno bloccato e arrestato il 54enne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. La donna, informata sui servizi di tutela del territorio, ha accettato il trasferimento in una casa protetta.

– Foto di repertorio Carabinieri –

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