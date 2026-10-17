Latitante arrestato in Perù, violentò minore a Bolzano nel 2019

Un cittadino peruviano, ricercato in ambito internazionale dalle autorita’ italiane per violenza sessuale ai danni di una minorenne, e’ stato arrestato nella notte a Lima a seguito di una complessa operazione tra la Polizia peruviana, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale e la Questura di Bolzano, nell’ambito del progetto ‘Wanted 2026′ coordinato dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e delle attivita’ di cooperazione internazionale sviluppato su impulso dell’esperto per la sicurezza italiano in Perù’.

Nei confronti dell’uomo era stato emesso un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 15 gennaio 2024 dalla Procura presso il Tribunale di Bolzano per una condanna definitiva alla pena residua di 5 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale commesso nel capoluogo altoatesino nel 2019 ai danni di una propria familiare minorenne. A seguito dell’arresto sono state avviate le procedure finalizzate all’estradizione del ricercato in Italia dove dovra’ espiare la pena residua.