Italian Hackathon League, Valentina Shvetsova vince la finale all’insegna dell’AI locale

(Adnkronos) – Il 9 ottobre 2026 le OGR di Torino hanno ospitato la fase conclusiva dell'Italian Hackathon League, la competizione nazionale sull'intelligenza artificiale promossa da Yellow Tech in collaborazione con Veliu e Vento nell'ambito dell'evento Wave by Vento. La finale ha visto la vittoria di Valentina Shvetsova, premiata per il miglior progetto di sviluppo di un sistema CRM completo realizzato in un tempo limite di cinque ore mediante l'impiego esclusivo di strumenti di intelligenza artificiale. L'evento ha rappresentato la tappa conclusiva di un percorso annuale che ha registrato oltre 1.500 candidature e selezionato 300 partecipanti attraverso quattro sessioni tematiche focalizzate su automazione, agenti vocali, vibe coding e agenti per la programmazione. Sul piano tecnico, le operazioni di valutazione dei progetti sono state eseguite direttamente in locale dal sistema compatto NVIDIA DGX Spark, che ha analizzato in tempo reale il lavoro degli agenti sviluppati dai finalisti senza ricorrere a server cloud esterni. L'hardware adoperato integra il Superchip NVIDIA GB10 Grace Blackwell, in grado di erogare fino a 1 petaFLOP di prestazioni di calcolo FP4 e dotato di 128 GB di memoria di sistema unificata. Tale configurazione consente di eseguire l'inferenza su modelli fino a 200 miliardi di parametri e di ottimizzare localmente modelli fino a 70 miliardi di parametri, offrendo una piattaforma desktop per la verifica di applicazioni di intelligenza artificiale direttamente sul campo.

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