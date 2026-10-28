iPhone Duo, Apple ammette il problema allo schermo interno

(Adnkronos) – Apple ha riconosciuto l'esistenza di un difetto al display interno di iPhone Duo, il suo primo smartphone pieghevole. La dichiarazione completa afferma che l'accoglienza da parte dei primi utenti è stata "estremamente positiva" e che gli sviluppatori stanno aggiornando rapidamente le proprie app per sfruttare il nuovo formato. Apple conferma di essere a conoscenza di un problema che riguarda il display interno di una piccola quota di esemplari e ribadisce che, in caso di anomalie, gli utenti devono rivolgersi ad AppleCare. L'azienda ha aggiunto che la maggior parte delle unità non è soggetta al difetto e che, nei dispositivi interessati, il guasto si manifesta in tempi rapidi. Le prime segnalazioni sono comparse poco dopo la messa in vendita. Alcuni utenti hanno descritto un irrigidimento della cerniera e, all'apertura del dispositivo, la rottura del display con la comparsa di linee luminose. Un utente in Australia ha riferito che un Apple Store ha sostituito l'unità "sul momento". Nel fine settimana iFixit ha pubblicato lo smontaggio del dispositivo, offrendo una possibile spiegazione del fenomeno. Nelle unità danneggiate, secondo l'analisi, il pannello pieghevole potrebbe esercitare pressione contro una barra centrale.

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