Instagram, video orizzontali fino a 90 minuti per sfidare YouTube

(Adnkronos) – Instagram avvia un nuovo test per entrare nel mercato dei contenuti video di lunga durata. Il formato si chiama Feature e consente di pubblicare video in orizzontale con una durata massima di 90 minuti. La notizia è stata riportata dall'Hollywood Reporter. Il test parte lunedì con un gruppo selezionato di creator negli Stati Uniti. La funzione era già stata sperimentata in Brasile, e il formato è destinato a podcaster, comici e altri autori di contenuti estesi. Un elemento centrale del progetto è il collegamento tra i Reel e i video completi. I creator potranno inserire nei Reels, che di norma durano circa tre minuti o meno, un rimando alla versione integrale. Secondo quanto dichiarato da Tessa Lyons, vicepresidente del prodotto di Instagram, l'utente potrà toccare un estratto di podcast nei Reels per proseguire la visione o passare direttamente all'episodio completo, senza uscire dall'app. I video lunghi saranno inoltre raccomandati nella sezione Esplora e in altre aree dell'applicazione. La scelta si inserisce in una tendenza già visibile: i feed dei social network sono sempre più occupati da brevi clip tratte da spettacoli di stand-up e da podcast video. Instagram intende utilizzare questi estratti come punto di accesso agli episodi interi. Sul fronte economico, Lyons ha spiegato che i creator già affermati potranno portare nel nuovo formato le relazioni commerciali e i contenuti brandizzati di cui dispongono. L'azienda ritiene inoltre di poter offrire supporto a chi non ha ancora una struttura commerciale alle spalle. Non è il primo tentativo della piattaforma in questo ambito. IGTV, lanciato per competere nel segmento dei video lunghi, non ha ottenuto il riscontro sperato ed è stato chiuso nel 2022, quando l'azienda ha concentrato l'attenzione sui Reel. L'iniziativa rientra in un movimento più ampio dell'industria dell'intrattenimento verso i podcast in video. Anche Netflix e Disney stanno portando contenuti di creator sulle proprie piattaforme per confrontarsi con YouTube. Instagram ha inoltre lanciato negli Stati Uniti la propria app per televisori ad Apple TV, e Feature dovrebbe contribuire alla strategia di trattenere gli spettatori su più dispositivi attraverso podcast e video di lunga durata.

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