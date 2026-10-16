Infortuni, la cultura della sicurezza sul lavoro come valore condiviso: confronto all’Università Vanvitelli

(Adnkronos) – Diffondere una cultura della sicurezza che metta al centro la persona, andando oltre il mero adempimento normativo. È questo l'obiettivo del convegno 'Prima delle norme, le persone. La cultura della Sicurezza sul Lavoro come valore condiviso', in programma martedì 20 ottobre, alle ore 11.00, presso il Rettorato dell'Università degli studi della Campania 'Luigi Vanvitelli', in viale Ellittico 31, a Caserta. L'iniziativa riunirà rappresentanti delle istituzioni, della magistratura, della pubblica amministrazione e del mondo accademico per promuovere una riflessione condivisa sul valore della prevenzione e della tutela della salute nei luoghi di lavoro. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del rettore dell'Ateneo, Gianfranco Nicoletti, della prefetta di Caserta, Lucia Volpe, del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Pierpaolo Bruni, e del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, Domenico Airoma. La prima sessione, dedicata al tema 'La Pubblica amministrazione e la sicurezza sul lavoro: il ruolo peculiare dei Vigili del Fuoco, dell'Inail, dell'Asl e della Direzione Provinciale del Lavoro”, vedrà gli interventi di Michele Mazzaro, direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Campania, Adele Pomponio, direttrice regionale Inail Campania, Ugo Trama, della direzione generale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema sanitario regionale Campano, e Paolo Gargiulo, della direzione generale Lavoro e Formazione Professionale della Regione Campania. La seconda sessione affronterà il tema 'La cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro' con gli interventi di Anna Ida Capone, sostituta procuratrice della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giovanna Rotriquenz, dirigente responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Asl Caserta e consulente di Ateneo per la salute e la sicurezza sul lavoro, e Gianfranco De Matteis, delegato del rettore per l'Edilizia e presidente della Commissione Sicurezza di Ateneo. A moderare l'incontro sarà la giornalista e scrittrice Nadia Verdile. "La sicurezza sul lavoro rappresenta certamente un obbligo giuridico e un dovere organizzativo, ma prima ancora è un valore etico e sociale", sottolinea il rettore Gianfranco Nicoletti. "Nessuna norma, per quanto avanzata, può risultare realmente efficace senza una diffusa cultura della prevenzione, della responsabilità e del rispetto della persona. L'università è chiamata a ricoprire un ruolo fondamentale nella formazione delle nuove generazioni, affinché la sicurezza diventi un patrimonio condiviso e una consapevolezza radicata, fondata sul valore della vita umana oltre che sul rispetto delle regole", aggiunge. L'iniziativa si propone di consolidare il dialogo tra istituzioni, operatori del settore e mondo della formazione, promuovendo un approccio alla sicurezza che riconosca nelle persone il primo e più importante valore da tutelare.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)