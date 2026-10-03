Impianti fotovoltaici in Sicilia: cosa valutare prima dell’installazione sul tetto di casa o azienda

In Sicilia il sole rappresenta una condizione favorevole per il fotovoltaico, ma la disponibilità della risorsa solare non basta, da sola, a definire la convenienza di un impianto. Prima ancora di scegliere pannelli, inverter e potenza nominale, occorre capire come viene utilizzata l’elettricità nell’edificio, quanta superficie può essere realmente sfruttata e quali ostacoli tecnici presenta la copertura. È questo passaggio preliminare a separare un progetto dimensionato sui bisogni effettivi da un impianto costruito principalmente attorno ai metri quadrati disponibili.

Il tema ha assunto dimensioni rilevanti anche a livello regionale. Secondo i dati statistici di Terna, alla fine del 2024 in Sicilia risultavano oltre 125 mila impianti fotovoltaici, per circa 2,67 GW di potenza efficiente lorda. La posizione geografica dell’isola è indubbiamente favorevole: Terna ricorda più in generale che la producibilità fotovoltaica tende ad aumentare alle latitudini più basse, mentre il sistema europeo PVGIS permette di calcolare la radiazione solare e la produzione attesa partendo dalla posizione precisa dell’edificio e dalla configurazione dell’impianto. Parlare di impianti fotovoltaici in Sicilia significa quindi partire da un buon potenziale, ma arrivare sempre all’analisi del singolo tetto.

Dal consumo annuale alla curva delle ore: il dimensionamento comincia dalla bolletta

Il dato dei kWh consumati in un anno è importante, ma racconta soltanto una parte della storia. Due immobili che utilizzano la stessa quantità annuale di energia possono richiedere configurazioni fotovoltaiche differenti. Una famiglia tende generalmente a concentrare una parte significativa dei consumi prima e dopo l’orario lavorativo; un supermercato, un laboratorio, un ufficio o una struttura ricettiva possono invece assorbire energia proprio nelle ore in cui i pannelli stanno producendo. Per questo il parametro decisivo è la sovrapposizione tra curva di produzione e curva dei consumi, cioè la possibilità di utilizzare direttamente l’energia generata.

Il principio dell’autoconsumo è centrale anche negli strumenti messi a disposizione dal GSE, che dedica il proprio portale a privati e condomìni da una parte, imprese e pubbliche amministrazioni dall’altra. Per le imprese il sistema considera infatti situazioni nelle quali i consumi possono raggiungere valori molto diversi da quelli domestici. Un’attività con macchinari, refrigerazione, climatizzazione, pompe o apparecchiature utilizzate durante il giorno può presentare condizioni interessanti per l’autoconsumo diretto; un immobile utilizzato soprattutto la sera richiederà invece valutazioni differenti.

Da qui deriva una conseguenza pratica: un impianto più grande non coincide necessariamente con un impianto economicamente meglio dimensionato. Occorre esaminare almeno dodici mesi di consumi, quando disponibili, distinguere le fasce orarie e considerare eventuali cambiamenti già programmati, come l’installazione di pompe di calore, sistemi di climatizzazione, macchinari elettrici o punti di ricarica per veicoli. Per gli impianti fotovoltaici in Sicilia destinati alle aziende questa analisi diventa ancora più importante, perché potenza contrattuale, giorni di attività, stagionalità produttiva e chiusure possono modificare sensibilmente il rapporto tra energia generata e realmente utilizzata.

Il tetto conta quanto il sole: esposizione, ombre, struttura e superficie realmente utilizzabile

La seconda verifica riguarda l’edificio. Il calcolo della produzione non dovrebbe partire dalla semplice superficie catastale della copertura, ma dallo spazio effettivamente sfruttabile dopo aver considerato camini, lucernari, impianti esistenti, distanze tecniche, accessi per la manutenzione e zone interessate da ombreggiamenti. Anche l’orientamento dei pannelli e la loro inclinazione influenzano la distribuzione della produzione. PVGIS, sviluppato dal Joint Research Centre della Commissione europea, consente per esempio di stimare la produzione mensile e annuale considerando posizione, inclinazione, orientamento, tecnologia dei moduli e condizioni climatiche.

L’esposizione a sud può favorire la produzione annuale, ma non costituisce un requisito assoluto. Configurazioni differenti possono risultare tecnicamente sensate quando la geometria del tetto o il profilo dei consumi suggeriscono di distribuire maggiormente la produzione tra mattina e pomeriggio. Anche le ombre richiedono una valutazione concreta: edifici vicini, parapetti, alberi, antenne o volumi tecnici possono incidere diversamente a seconda della stagione e dell’ora.

Prima dell’installazione deve inoltre essere verificato lo stato della copertura e la sua compatibilità con il sistema di fissaggio. Installare pannelli su un tetto che necessita a breve di impermeabilizzazione o rifacimento può significare dover intervenire nuovamente sull’impianto dopo pochi anni. Su condomìni, capannoni e immobili aziendali entrano poi in gioco geometrie, materiali e superfici molto diverse da quelle di una normale abitazione.

Anche gli aspetti amministrativi e di connessione dipendono dalle caratteristiche dell’intervento. ARERA disciplina attraverso il TICA le procedure di connessione degli impianti di produzione e il Modello Unico è stato esteso, quando ne ricorrono i requisiti, agli impianti fotovoltaici fino a 200 kW. Per progetti di dimensioni e caratteristiche diverse cambiano invece gli iter applicabili; la Regione Siciliana distingue, per gli impianti soggetti ad autorizzazione, procedure differenti in relazione alla tipologia e alla potenza.

Accumulo: utile quando sposta energia verso le ore in cui serve davvero

La batteria viene spesso presentata come naturale completamento del fotovoltaico, ma tecnicamente fotovoltaico e accumulo rispondono a due problemi diversi. Il primo produce elettricità quando è disponibile la radiazione solare; il secondo consente di conservare una parte dell’energia per utilizzarla in un momento successivo. La presenza di una batteria non aumenta quindi l’energia prodotta dai moduli: può aumentare, entro i propri limiti di capacità e funzionamento, la quota di produzione utilizzata direttamente dall’utenza.

La sua opportunità dipende per questo dal profilo dei consumi. In un’abitazione vuota durante gran parte della giornata, una parte dell’energia prodotta nelle ore centrali può essere accumulata e utilizzata la sera. In un’impresa che assorbe già molta energia mentre l’impianto produce, la quota di autoconsumo diretto può essere elevata anche senza accumulo; aggiungere una batteria richiede quindi un’analisi economica specifica. Lo stesso strumento PVGIS comprende funzioni utili per valutare quanto lo storage possa incidere sull’utilizzazione dell’energia prodotta.

Va inoltre considerata la gestione dell’energia eccedente. Nel quadro vigente nel 2026 non è più possibile presentare nuove richieste di Scambio sul Posto: il GSE indica come termine il 26 settembre 2025, limitatamente agli impianti entrati in esercizio entro il 29 maggio dello stesso anno. Rimangono altri meccanismi di valorizzazione dell’energia, tra cui il Ritiro Dedicato, oltre alle configurazioni di autoconsumo diffuso e comunità energetiche quando ne ricorrono i requisiti. Incentivi, detrazioni e sistemi di valorizzazione non dovrebbero però determinare da soli il dimensionamento: sono elementi economici da inserire in un progetto costruito innanzitutto sui consumi e sull’edificio.

Dallo studio di fattibilità all’impianto: l’approccio di Novapower

Novapower Srl opera nella progettazione e installazione di impianti fotovoltaici per privati e aziende, proponendo sia configurazioni standard sia sistemi con accumulo e soluzioni dedicate anche alle attività di maggiori dimensioni. L’azienda opera in tutta Italia e dedica specifiche sezioni del proprio sito anche al fotovoltaico in Sicilia, compresi progetti destinati a famiglie, imprese e attività agricole.

Il metodo di lavoro di Novapower Srl: sopralluogo iniziale, studio di fattibilità, progettazione e realizzazione dell’impianto, con valutazione delle caratteristiche dell’immobile e dei consumi. È un’impostazione utile proprio perché evita di ridurre la scelta a un rapporto automatico tra metri quadrati di tetto e numero di moduli. Per chi valuta impianti fotovoltaici in Sicilia, Novapower rappresenta quindi una realtà da prendere in considerazione nella fase di analisi e progettazione, soprattutto quando occorre confrontare una soluzione tradizionale con una configurazione dotata di accumulo o dimensionare l’impianto rispetto a un profilo aziendale.

La forte disponibilità di energia solare dell’isola resta un vantaggio strutturale, ma il vero discrimine è la qualità del progetto. Un tetto favorevole con consumi scarsamente compatibili con la produzione può offrire risultati diversi da una copertura meno ideale servita da un’utenza che utilizza molta elettricità durante il giorno. La convenienza del fotovoltaico nasce dall’incontro tra sole, edificio e consumi: trascurarne uno significa valutare soltanto una parte dell’investimento.