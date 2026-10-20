Il Super Bowl avrà una versione ambientata nella galassia di Star Wars

(Adnkronos) – ESPN, Lucasfilm, Disney e NFL hanno annunciato una trasmissione animata alternativa del Super Bowl LXI, ambientata nell'universo di Star Wars. L'evento, intitolato Star Wars Funday Football, andrà in onda domenica 14 febbraio 2027 in streaming su Disney+ e sull'app ESPN, oltre che sui canali Disney Channel e Disney XD. Tra i personaggi coinvolti figura C-3PO, che sarà doppiato ancora una volta da Anthony Daniels, interprete del droide fin dal film originale del 1977. La versione animata affiancherà la telecronaca tradizionale, affidata a Joe Buck, Troy Aikman, Lisa Salters e Laura Rutledge su ESPN, ABC e Disney+, direttamente dal SoFi Stadium di Inglewood, in California. Per il pubblico di lingua spagnola sono previste la trasmissione di ESPN su Disney+ ed ESPN Deportes e una presentazione separata su Univision. Sul piano tecnico, la produzione utilizzerà la tecnologia di visualizzazione dei dati di Beyond Sports, società del gruppo Sony, già impiegata per tutte le precedenti edizioni della serie Funday Football. Il sistema combina i dati di tracciamento dei giocatori forniti da Next Gen Stats della NFL con il rilevamento ottico di Hawk-Eye Innovations, anch'essa di proprietà Sony, e converte in animazione ogni azione di gioco mentre si svolge. I giocatori in campo saranno trasformati in avatar, mentre i personaggi di Star Wars interverranno in alcuni momenti chiave della partita e sono previsti riferimenti nascosti disseminati lungo l'incontro. Ambientazioni, commentatori e altri personaggi saranno resi noti nei prossimi mesi. Si tratta della prima presentazione animata alternativa di un Super Bowl e della quarta telecronaca animata della NFL realizzata da ESPN, Disney e lega. Le precedenti sono state Toy Story Funday Football (ottobre 2023, Falcons-Jaguars), premiata con tre Sports Emmy Award, The Simpsons Funday Football (dicembre 2024, Bengals-Cowboys) e Monsters Funday Football (dicembre 2025, Eagles-Chargers). L'iniziativa coincide con le celebrazioni per i cinquant'anni di Star Wars. Cinque giorni dopo la finale, venerdì 19 febbraio, tornerà inoltre nelle sale una versione restaurata del film originale del 1977. In vista dell'evento, a partire da martedì 20 ottobre il programma SC+ di Disney+, edizione quotidiana di SportsCenter, proporrà le «Hyperspace Highlights», cioè le azioni del Monday Night Football presentate con un'impostazione grafica ispirata a Star Wars. Dal 26 ottobre, ogni lunedì, una versione animata di Darth Vader intervisterà un giocatore NFL impegnato nella partita serale. Gli abbonati statunitensi a Disney+ potranno infine seguire la telecronaca tradizionale del Super Bowl in onda su ESPN e ABC. Fuori dagli Stati Uniti, Disney+ trasmetterà la finale di ESPN in oltre 55 mercati internazionali, mentre le reti ESPN la distribuiranno in più di 130 Paesi e territori.

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