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Il Nobel per la pace assegnato a Navanethem Pillay

Redazione

Il Nobel per la pace assegnato a Navanethem Pillay

Ven, 09/10/2026 - 14:04

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STOCCOLMA (SVEZIA) (ITALPRESS) – Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethem Pillay, giurista sudafricana, già giudice della Corte penale internazionale (Cpi) prima di diventare Alto commissario Onu per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l’impegno di Pillay nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Nata a Durban nel 1941, Pillay ha lottato contro l’apartheid nel suo Paese, servendo come avvocata degli attivisti. Ha lavorato come giudice nel Tribunale penale internazionale per il Ruanda e poi alla Cpi prima di diventare Alto commissario alle Nazioni Unite.

(ITALPRESS).

-Foto Ipa Agency-

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