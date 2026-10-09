Meteo, ancora maltempo con temporali e piogge intense al Centro-Sud: da domenica torna il sole

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L'allerta meteo in Italia accompagna il passaggio della prima perturbazione atlantica ben organizzata della stagione autunnale, con piogge intense, temporali, venti forti e temperature in calo. Le previsioni meteo indicano un peggioramento soprattutto sulle regioni tirreniche e al Nord-Est, mentre tra venerdì e sabato il maltempo si sposterà verso il Centro-Sud. Attenzione anche al Maestrale in Sardegna, con mari agitati e possibili mareggiate. Da domenica è invece atteso un graduale miglioramento, con il ritorno del sole su gran parte dell'Italia. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che l'arrivo di una massa d'aria fresca in quota nel Mediterraneo, incontrando l'aria più mite presente al suolo, ha causato e causerà una fase di spiccata instabilità con piogge e temporali. Nelle prossime ore le precipitazioni più consistenti interesseranno le regioni tirreniche tra Liguria di Levante, Toscana, Lazio e Campania, dove i venti miti ed umidi provenienti dal mare favoriranno la formazione di temporali specie lungo le coste. Piogge continue sono previste anche al Nord-Est, dovute all'impatto delle correnti contro i rilievi soprattutto del Friuli Venezia Giulia. Nel corso della giornata di venerdì la perturbazione si sposterà gradualmente verso sud-est, concentrando le piogge sulle regioni centrali e meridionali, dove saranno ancora intense specie tra Basso Lazio, Campania e Calabria. L'arrivo di aria più fresca al seguito del fronte determinerà un generale calo delle temperature massime al Centro-Nord. Il cambio di pressione favorirà, infine, un deciso rinforzo dei venti da ovest e da nord; in particolare, la Sardegna risentirà di un forte Maestrale che provocherà un rapido aumento del moto ondoso, con mari molto mossi o agitati e possibili mareggiate lungo le coste occidentali. Nella giornata di sabato le precipitazioni si concentreranno prevalentemente al Sud e lungo il Medio Adriatico. La persistenza dei fenomeni sarà alimentata dalla cosiddetta Warm Conveyor Belt, un flusso strutturato di aria calda e umida in risalita dal Mediterraneo che trasporta vapore verso le regioni meridionali con la formazione di temporali diffusi e piogge abbondanti. A partire da domenica la perturbazione si allontanerà verso l'Europa orientale. Il ritorno dell'alta pressione garantirà ampie schiarite su quasi tutto il Paese, segnando il ripristino di condizioni di tempo in prevalenza soleggiato. Le temperature si stabilizzeranno su valori tipici del periodo, con massime comprese tra 20 e 23°C sia al Nord che al Sud.

NEL DETTAGLIO



Venerdì 9. Al Nord: rovesci sparsi poi graduale attenuazione dei fenomeni con schiarite da ovest. Al Centro: instabilità diffusa sul versante adriatico e sul Lazio. Al Sud e sulle Isole: piogge e temporali in Campania, sparse altrove. In serata peggiora in Sicilia.

Sabato 10. Al Nord: tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Al Centro: addensamenti sul Medio Adriatico con rovesci, più soleggiato altrove. Al Sud e sulle Isole: temporali diffusi e piogge persistenti. Domenica 11. Al Nord: tempo in prevalenza stabile e soleggiato, più nubi su Liguria e Triveneto. Al Centro: in prevalenza soleggiato, più nubi sull’Alta Toscana, rovesci sul Medio Adriatico, specie su basso Abruzzo e Molise. Al Sud e sulle Isole: maltempo in Puglia, piogge sparse sul basso Tirreno.

Tendenza: rimonta l’anticiclone, soffiano venti da nordest, forti al Sud.

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