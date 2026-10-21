IA agentica nell’Unione Europea, crescono le PMI ma resta il divario con i mercati globali

(Adnkronos) – L'adozione delle architetture di intelligenza artificiale agentica all'interno del tessuto imprenditoriale dell'Unione Europea registra una fase di accelerazione quantitativa, caratterizzata tuttavia da profonde eterogeneità geografiche e da un divario di intensità di utilizzo rispetto ai principali mercati internazionali. Secondo i dati pubblicati nel rapporto di ricerca di OpenAI Economic Research, le aziende europee stanno integrando in misura crescente sistemi in grado di eseguire compiti articolati che vanno dalla pianificazione al completamento di flussi di lavoro complessi. Tra i clienti che utilizzano le soluzioni aziendali ChatGPT Enterprise all'interno del campione dell'Unione Europea, gli strumenti agentici come Codex e ChatGPT Work generano ormai oltre la metà dei token complessivi di output. L'incremento dell'adozione coinvolge in modo diretto le piccole e medie imprese, definite nel report come organizzazioni con un massimo di duecento utenti associati, dove gli utenti attivi settimanali di tali strumenti sono aumentati di 8,1 volte tra il mese di maggio e l'inizio di ottobre 2026, con una crescita riscontrata in tutti gli Stati membri. La distribuzione della quota di token generati tramite strumenti agentici varia tuttavia notevolmente a seconda del Paese analizzato, passando da un minimo del ventidue per cento in Slovenia a un massimo dell'ottantacinque per cento in Lituania, a dimostrazione di una penetrazione tecnologica non uniforme. L'analisi condotta sulle imprese di frontiera, ovvero le realtà aziendali rientranti nel primo dieci per cento per volume di token di output generati per singolo utente attivo, mostra come le aziende di punta europee abbiano staccato le imprese medie dell'Unione Europea generando oltre quattro volte il volume di output di queste ultime. Ciononostante, il confronto con il contesto internazionale evidenzia un ritardo strutturale: le imprese di frontiera situate al di fuori del perimetro europeo generano più del doppio dei token di output per utente attivo rispetto alle omologhe europee, e le aziende dell'Unione Europea rappresentano soltanto il dieci per cento delle imprese di frontiera censite a livello globale, una percentuale ridotta se parametrata alla quota totale delle imprese registrate nell'area. Come evidenziato nell'analisi dei dati di OpenAI Economic Research, la transizione verso fasi più avanzate di integrazione algoritmica richiede il superamento della semplice sperimentazione iniziale, sostenendo le competenze operative dei lavoratori e l'accessibilità economica delle infrastrutture computazionali.

immagine di cover: estratto dell'analisi degli account ChatGPT Enterprise e Business



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