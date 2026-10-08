Huang e Nadella svelano RTX Spark, la nuova era dell’AI su PC Windows

(Adnkronos) – In occasione dell'evento Windows AI e Surface svoltosi il 7 ottobre 2026 a San Francisco, il fondatore e amministratore delegato di NVIDIA Jensen Huang e il presidente e amministratore delegato di Microsoft Satya Nadella hanno presentato la nuova strategia congiunta per integrare l'intelligenza artificiale e gli agenti autonomi nell'ecosistema dei PC Windows. La collaborazione poggia sull'architettura hardware NVIDIA RTX Spark e sulle nuove infrastrutture software di sistema sviluppate da Microsoft per consentire l'esecuzione locale e persistente di modelli complessi senza il necessario ricorso a risorse in cloud. Durante l'incontro, Jensen Huang ha tracciato l'evoluzione dello storico legame con la piattaforma: "Se si guarda all'intero percorso della nostra azienda, Windows è stato al centro di esso. Se non fosse per Windows non ci sarebbe GeForce”. Commentando la visione a lungo termine della partnership, Satya Nadella ha osservato: “La cosa per cui do davvero merito a Jensen è la costanza di visione su ciò che questo può diventare, non oggi o domani, ma come tendenza di lungo periodo. Ed è questo che ci porta a questo momento”. L'architettura RTX Spark combina una GPU NVIDIA Blackwell fino a 6.144 core e una CPU NVIDIA Grace fino a 20 core connesse a 600 GB/s, offrendo fino a 128 GB di memoria unificata e fino a un petaflop di potenza di calcolo in formato FP4. Questa configurazione consente di eseguire localmente modelli linguistici avanzati, mantenendo l'elaborazione dei dati all'interno del dispositivo. Tra i primi dispositivi a integrare la nuova piattaforma figura il Surface Laptop Ultra, affiancato dai sistemi sviluppati da produttori partner quali Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI e Gigabyte, i cui preordini si sono aperti il 7 ottobre in vista della disponibilità sul mercato prevista per il 16 ottobre 2026, mentre le varianti desktop compatte per operatività continua saranno disponibili a novembre. Contestualmente, la società ha offerto un'anteprima della stazione di calcolo professionale NVIDIA DGX Station per Windows, basata sull'architettura GB300 e destinata all'ambito aziendale. Sul piano del sistema operativo, Microsoft ha annunciato la disponibilità generale dei Microsoft Execution Containers, l'infrastruttura a livello di sistema concepita per far eseguire gli agenti in modo sicuro nel background. Spiegando la funzione della nuova architettura, il vicepresidente esecutivo per Windows e Devices di Microsoft Pavan Davuluri ha dichiarato: “Stiamo costruendo questi elementi primari direttamente all'interno di Windows, in modo che gli agenti possano essere messi in sicurezza, osservati e governati. Con MXC, Microsoft Security e Agent 365, stiamo sbloccando l'intero potenziale degli agenti su Windows”. Analizzando il ruolo della workstation nell'era degli agenti digitali, Jensen Huang ha aggiunto: "Il personal computer è lo strumento definitivo. Cosa succede nell'era degli agenti, quando l'agente è sul tuo computer? Diventa il tuo assistente personale”.

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