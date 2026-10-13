HP presenta OmniBook 5 e ProBook 4 con pannelli OLED e processori per l’AI

(Adnkronos) – HP Inc. ha annunciato l'ampliamento della propria linea di computer portatili con la presentazione dei modelli HP OmniBook 5, destinato al segmento consumer, e HP ProBook 4, orientato alle piccole e medie imprese. Il nuovo OmniBook 5 adotta un telaio in alluminio dallo spessore di 11,77 millimetri e un peso di 1,16 chilogrammi, integrando processori Intel Core forniti di unità di elaborazione neurale dedicate all'esecuzione locale di funzioni basate sull'intelligenza artificiale. L'equipaggiamento hardware comprende un display touch OLED da 14 pollici con opzioni di risoluzione fino a 2.5K, copertura della gamma cromatica DCI-P3 al 100%, luminosità di picco pari a 620 nit e un rapporto tra schermo e corpo del 90%. Sul piano dell'autonomia operativa, i test interni dell'azienda indicano una durata della batteria fino a 42 ore nella riproduzione video locale a 1080p, affiancata da una cerniera con apertura a 180 gradi, due porte USB-C e una fotocamera a infrarossi con risoluzione Full HD per l'autenticazione biometrica tramite Windows Hello. Riguardo agli obiettivi commerciali e di progettazione della nuova gamma, Samuel Chang, Senior Vice President e Division President Consumer Personal Systems di HP Inc., ha dichiarato: "I consumatori di oggi si aspettano una tecnologia che si integri in modo naturale nella loro vita: dal design curato, facile da usare e sufficientemente potente da supportare ogni attività, dalla collaborazione e dalla creazione di contenuti fino all’intrattenimento e alla produttività quotidiana. Il nuovo HP OmniBook 5 risponde esattamente a queste esigenze, combinando un design premium ed esperienze immersive con un display OLED dai colori brillanti, il tutto in un dispositivo estremamente portatile pensato per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento”. Contestualmente, HP ha svelato il rinnovato ProBook 4, indicato come il notebook aziendale più sottile del proprio catalogo commerciale grazie a uno spessore di 12 millimetri e un peso base di 1,18 chilogrammi. Il dispositivo, pensato per i professionisti, adotta uno schermo OLED da 14 pollici a 120 Hz con risoluzione 2.8K, processori fino a Intel Core 7i capaci di erogare fino a 17 TOPS di potenza di calcolo NPU, fino a 32 GB di memoria RAM, un terabyte di archiviazione SSD e una batteria da 70 Wh dotata di ricarica rapida e conformità agli standard di resistenza MIL-STD. Sul fronte della distribuzione, la versione HP OmniBook 5 14 AI PC viene introdotta sul mercato statunitense a partire dal mese di ottobre con un prezzo base di 699,99 dollari tramite i canali ufficiali HP.com e Best Buy, mentre il modello professionale HP ProBook 4 G2iS 14 AI PC sarà commercializzato nel corso del mese di novembre con listini prezzi che verranno ufficializzati in prossimità del lancio.

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