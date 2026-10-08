GTA VI, svelate le radio: Bad Bunny tra i presentatori

(Adnkronos) – Rockstar Games ha diffuso oggi i dettagli sulle stazioni radiofoniche di Grand Theft Auto VI, uno degli aspetti più caratteristici della serie fin dai primi capitoli. Il gioco uscirà il 19 novembre e la comunicazione sui contenuti musicali procede per gradi, a poche settimane dal lancio. Le emittenti confermate sono sei. Cocoteo FM, dedicata alla musica latina contemporanea, sarà condotta da Bad Bunny e RaiNao. AfroBank FM proporrà musica africana con Burna Boy e Palms Trax. Chamber 106.6 sarà una stazione di metal classico, affidata a Kerry King e Tom Araya, membri degli Slayer. Flash FM, centrata sul pop, avrà alla guida Robyn e la modella Alex Consani. Dirty South Classics, dedicata al rap del Sud degli Stati Uniti, sarà condotta da Trick Daddy e Trina. Chiude l'elenco Back Country Radio, stazione country con conduttori Morgan Wallen, Lana Del Rey e Jeremy Dufrene, marito della cantautrice. A settembre Rockstar aveva già reso pubblica la colonna sonora del gioco, composta da 34 brani. Tra questi figurano pezzi originali di Travis Scott, Yung Lean e PinkPantheress.

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