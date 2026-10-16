Grand Theft Auto VI, pubblicato il trailer di lancio

(Adnkronos) – Rockstar Games ha pubblicato il trailer di lancio di Grand Theft Auto VI, a poco più di un mese dalla data di uscita del titolo. Il filmato ha una durata di circa due minuti e mezzo. Nel video è presente musica inedita del duo elettronico francese Justice, a cui sono affidate le composizioni originali della colonna sonora del gioco. Il brano utilizzato è "Flower in a Hurricane", realizzato con la partecipazione di Tame Impala, SZA e King Gizzard & The Lizard Wizard. Lo stesso pezzo è inserito in Grand Theft Auto VI: The Album, la colonna sonora ufficiale del gioco. L'album può essere salvato in anticipo (pre-save) sulle principali piattaforme di streaming musicale ed è disponibile in prenotazione in formato vinile e CD. Grand Theft Auto VI uscirà il 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series.

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