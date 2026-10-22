Furto di farmaci oncologici al Pascale di Napoli, le immagini dei ladri all’opera

(Adnkronos) – Oggi i Carabinieri di Napoli Vomero hanno arrestato due persone per il furto, avvenuto un anno fa, nel deposito della farmacia dell'Istituto tumori del capoluogo campano. All'organizzazione del colpo avrebbe partecipato anche una guardia giurata. Il danno stimato per il Servizio Sanitario Nazionale è di un un valore complessivo pari a oltre 822mila euro.

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