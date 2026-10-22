Find X10 Series, la scommessa sul segmento premium passa da fotocamere, AI e benessere

(Adnkronos) – Oppo ha presentato la Find X10 Series, la nuova famiglia di smartphone con cui l'azienda intende consolidare la propria posizione nella fascia alta del mercato. A illustrare la strategia è Ling Liu, Overseas CMO del gruppo, secondo cui l'approccio al segmento premium nasce dalle esigenze della nuova generazione di utenti, da servire con tecnologie distintive ed esperienze di livello superiore. Il contesto è quello del 2026, anno in cui ricorre il diciottesimo anniversario dell'espansione internazionale del marchio. ColorOS, il sistema operativo sviluppato da Oppo, conta oggi oltre 770 milioni di utenti in più di 90 Paesi e regioni. I dati citati dall'azienda, attribuiti a un rapporto di Omdia, indicano che nel primo semestre dell'anno le spedizioni della Find Series sono cresciute di oltre il 500% rispetto allo stesso periodo del 2025, con un aumento della quota di Oppo nella fascia di prezzo sopra i 600 dollari. Negli ultimi due anni, inoltre, il peso dei modelli premium sul totale delle spedizioni si è raddoppiato. Gli investimenti saranno concentrati su tre ambiti. Il primo è l'imaging, affidato al motore di elaborazione sviluppato internamente, LUMO True Image Engine, pensato per restituire dettagli, colori e tonalità aderenti alla realtà. Il modello Find X10 Pro Max adotta un sistema fotografico con tre sensori da 200 megapixel, che secondo OPPO amplia le possibilità di zoom, ritaglio e ricomposizione dell'inquadratura. Il secondo ambito è l'intelligenza artificiale, descritta come personalizzata e proattiva. Sulla Find X10 Series è progettata per assistere l'utente in attività complesse, interpretandone le intenzioni nel rispetto delle autorizzazioni concesse e di misure di tutela della privacy. Il terzo riguarda il benessere: sensori professionali e algoritmi dedicati monitorano attività fisica, sonno ed equilibrio emotivo. Alla strategia di prodotto si affiancano le iniziative rivolte ai creator, raccolte sotto lo slogan Make Your Moment. Ad aprile Oppo e Discovery hanno avviato il Filmmaker Accelerator, programma di mentoring per autori provenienti da sei Paesi, chiamati a realizzare filmati su storie culturali utilizzando le funzioni video della nuova serie. Prosegue inoltre il concorso Oppo Global Photography Awards, che dalla prima edizione ha raccolto milioni di candidature da quasi 90 Paesi e regioni. L'azienda ha infine dichiarato l'intenzione di rafforzare ulteriormente la propria offerta e la presenza globale nella fascia alta, proseguendo sugli investimenti in imaging, AI e benessere.

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