Ferrero nuovo allenatore di Sinner? “Non sarebbe una vendetta…”

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Juan Carlos Ferrero potrebbe allenare Jannik Sinner? L'ex allenatore di Carlos Alcaraz è tra i candidati per rimpiazzare Darren Cahill, in caso il supercoach australiano decidesse di separarsi dal tennista azzurro e smettere di allenare. Una scelta che sarebbe, per ovvie ragioni, clamorosa ma che l'allenatore spagnolo non ha mai smentito. "La gente che segue Carlitos vuole il meglio per lui, forse potrebbe infastidirli vedermi nel team di Jannik", ha detto Ferrero in un'intervista a 'Punto de Break', "se questo fosse successo un mese dopo aver rotto il nostro rapporto, magari avrebbero pensato che lo facessi per vendetta o per dargli fastidio. Al di là di tutto questo, è passato già un anno e quello che cerco di fare ora è pensare al mio sviluppo come allenatore, a come migliorare la mia carriera". "Il nome dovrebbe passare in secondo piano, anche se so che la gente potrebbe pensarla così se si trattasse di Sinner. La gente deve rispettare la mia decisione e, soprattutto, che se in futuro andassi nel team di Jannik non sarebbe mai per dare fastidio a Carlos".

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