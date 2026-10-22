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Federica Brignone con il fidanzato James Mbaye alla Festa del Cinema di Roma 2026

AdnKronos

Federica Brignone con il fidanzato James Mbaye alla Festa del Cinema di Roma 2026

Gio, 22/10/2026 - 07:56

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(Adnkronos) – Della storia d'amore tra Federica Brignone e il fidanzato James Mbaye si sa davvero poco. Ma intanto ieri, mercoledì 21 ottobre, la coppia ha regalato a fotografi e a fan un red carpet alla Festa del cinema di Roma 2026. E i sorrisi sui volti hanno rivelato complicità e intesa.  La campionessa dello sci azzurro ha partecipato alla première di 'Federica – L'ultima Olimpiade', film documentario firmato dai registi Federico Gariboldi e Paolo Novelli, un ritratto intimo e personale che prende avvio da una frattura e non da una vittoria e segue dall’interno il percorso della sciatrice a partire dal rientro dalle finali di Coppa del Mondo 2025 – un momento di felicità spezzato di lì a poco dal dolore dell’infortunio – attraverso la sala operatoria e la lunga riabilitazione, fino al ritorno sulla neve a soli 74 giorni dai Giochi di Milano-Cortina 2026.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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