Famiglia nel bosco, per i bimbi primo fine settimana con i genitori: mattinata con i loro animali al casolare di Palmoli

(Adnkronos) – Dopo 11 mesi tornano alla 'casa nel bosco' i bimbi Trevallion, che passeranno il primo fine settimana con i genitori. "Questa mattina, qualche minuto prima delle 10 – spiega l'avvocato della coppia, Simone Pillon, Nathan e Catherine si sono presentati alla Casa famiglia. I bambini sono letteralmente volati in braccio a mamma e papà pieni di gioia, poi sono saliti in macchina con loro portando i loro piccoli trolley, e tutta la famiglia è ripartita alla volta di Palmoli". "Vista la bella giornata – aggiunge il legale – staranno qualche ora con i loro animali e poi questo pomeriggio andranno alla casa del Comune, dove trascorreranno la notte. Domani pomeriggio torneranno poi a Vasto sempre accompagnati da mamma e papà". "E' stato bellissimo vedere la felicità nei loro occhi e sentire Nathan e Catherine finalmente sereni e contenti", ha detto Pillon, raccontando che Nathan ha detto: "E' il giorno più bello da un anno a questa parte". Secondo l'avvocato si tratta di "un ulteriore passo importante nella direzione del rientro definitivo che auspichiamo possa essere ordinato al più presto. Ringraziamo il sindaco che ha garantito le consuete misure e i giornalisti che hanno saputo rispettare la privacy della famiglia, come da noi richiesto. E' giusto sottolineare anche l'importante ruolo avuto dalle istituzioni in questa vicenda fin dalla visita del vicepremier Matteo Salvini e poi via via dell'interessamento del presidente Marco Marsilio, dell'assessore Santangelo, della garante dell'infanzia Terragni e della presidente della commissione infanzia Brambilla. A testimonianza di tale impegno, il prossimo mercoledì 21 ottobre il viceministro agli affari sociali Maria Teresa Bellucci incontrerà a Palmoli Nathan e Catherine che avevo chiesto di poterle parlare. Prima di tale incontro il viceministro vedrà anche gli operatori del Servizio sociale e gli esperti della Neuropsichiatria infantile. Sono personalmente molto grato a tutti i protagonisti di questa vicenda che hanno saputo ritrovare un terreno comune di dialogo nel superiore interesse dei minori, e auspico che con le prossime scadenze giudiziarie (previste per il 30 di ottobre al Tribunale per i Minorenni e al 3 di novembre in Corte di Appello) la vicenda possa trovare una serena conclusione".

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