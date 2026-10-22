Educazione finanziaria, Fondazione Cariplo lancia ‘Scelte in tasca’, coinvolti circa 1.200 studenti

(Adnkronos) – Comprendere il valore del denaro, imparare a gestire un budget, conoscere opportunità e rischi legati al credito, agli investimenti, alle assicurazioni e alla previdenza. Sono competenze sempre più necessarie per affrontare con consapevolezza le scelte della vita adulta, ma che ancora oggi risultano insufficientemente diffuse tra molti giovani italiani. Per questo Fondazione Cariplo rafforza il proprio impegno nel campo dell’educazione finanziaria con Scelte in Tasca, un nuovo percorso rivolto agli studenti dei licei del territorio, nato per offrire strumenti concreti e competenze utili nella vita quotidiana. Il progetto è realizzato da Fondazione Cariplo in collaborazione con InVento Innovation Lab, impresa sociale specializzata nella progettazione e gestione di percorsi educativi innovativi rivolti alle scuole e riconosciuti dal ministero dell'Istruzione e del Merito, Bank Station, realtà attiva nella divulgazione e nell'educazione finanziaria attraverso linguaggi e strumenti digitali, ed Evaluation Lab di Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore, che accompagnerà l'iniziativa nella supervisione metodologica, nel monitoraggio e nella valutazione dei risultati. Grazie alla collaborazione tra queste realtà, 'Scelte in Tasca' unisce competenze educative, contenuti specialistici e strumenti di valutazione necessari per costruire un modello efficace, replicabile e capace di generare un impatto duraturo nelle scuole coinvolte, anche in ottica di riduzione del gender gap. InVento Lab, che negli ultimi anni ha coinvolto oltre 80.000 studentesse e studenti e 2.600 insegnanti in oltre 700 istituti scolastici, si occuperà, in particolare, della progettazione del percorso formativo e della metodologia didattica ed erogherà la formazione in tutte le classi coinvolte; Bank Station contribuirà allo sviluppo dei contenuti di educazione finanziaria e degli strumenti di edutainment; Evaluation Lab garantirà invece il monitoraggio dell'esperienza e la valutazione del suo potenziale di replicabilità e sviluppo futuro. 'Scelte in Tasca' si inserisce nel solco delle recenti disposizioni nazionali che hanno introdotto l’educazione finanziaria all’interno dell’educazione civica e punta a sperimentare un modello innovativo che integra didattica in presenza, attività laboratoriali e strumenti digitali. Gli studenti, in coerenza con le “Linee guida per lo sviluppo delle competenze di educazione finanziaria nella scuola”, saranno accompagnati in un percorso dedicato alla pianificazione delle spese e del risparmio, al credito, agli investimenti, alle assicurazioni e alla previdenza, attraverso linguaggi accessibili e modalità di apprendimento partecipative. La prima edizione di Scelte in Tasca coinvolgerà 15 istituti liceali, 59 classi e circa 1.200 studenti, per un totale stimato di oltre 600 ore di attività formative nel corso dell’anno scolastico 2026/2027. Sono inoltre previsti eventi di avvio nei diversi territori coinvolti e un appuntamento conclusivo dedicato alla restituzione dei risultati raggiunti. Cuore dell’intervento sarà la realizzazione di una vera e propria “Cassetta degli Attrezzi EduFin”, un toolkit digitale composto da materiali didattici, video, Faq, giochi e attività laboratoriali a disposizione di studenti e docenti e fruibile sulla piattaforma digitale InVentoSchool, accreditata dal Mim. Il lancio dell’iniziativa avviene nel quadro del Mese dell’Educazione Finanziaria e in prossimità della Giornata Mondiale del Risparmio, una ricorrenza che richiama un tema strettamente legato alla storia di Fondazione Cariplo. Nel corso dei suoi 210 anni di storia, infatti, la promozione della cultura del risparmio e della responsabilità economica ha rappresentato un elemento centrale di una tradizione che oggi si rinnova attraverso strumenti e linguaggi capaci di dialogare con le nuove generazioni. Partecipano alla prima edizione del progetto 15 licei distribuiti nelle province di Milano(7 istituti), Monza e Brianza (2), Pavia (2), Bergamo (1), Brescia (1), Como (1) e Verbano-Cusio-Ossola (1). "L’educazione finanziaria è una competenza essenziale per esercitare una cittadinanza pienamente consapevole. Comprendere il valore del risparmio, saper valutare opportunità e rischi, imparare a prendere decisioni informate – ha affermato Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo – significa acquisire strumenti che accompagneranno i giovani per tutta la vita. Gestire un conto corrente, conoscerne le funzionalità e i costi; avere una formazione di base per gestire da adulti o giovani adulti i propri investimenti, conoscere i rischi per evitare errori e perdere il proprio capitale, o i risparmi; impostare un fondo pensione, per poter guardare con realismo e concretezza agli anni in cui si smette di lavorare; sono passaggi che non possiamo dare per scontati oggi. Anzi numerose ricerche affermano che c’è una conoscenza molto limitata su questi temi. Certe cose è importante apprenderle fin da piccoli, poi da adolescenti. Con Scelte in Tasca rafforziamo un impegno che Fondazione Cariplo porta avanti da tempo nelle scuole del territorio e che oggi, attraverso iniziative complementari rivolte a licei, istituti professionali e istituti tecnici, coinvolge complessivamente circa 4.000 studenti”. Ad Azzone fa eco Giulia Detomati, Ceo di InVento Innovation Lab: "L’educazione finanziaria è uno strumento per sviluppare autonomia, consapevolezza e capacità di scelta, contribuendo anche a ridurre il gender gap nell’accesso alle conoscenze finanziarie e all’autonomia economica. Come InVento Lab questo tema ci è particolarmente caro e mettiamo a disposizione le nostre metodologie e strumenti per scalare il più possibile l’impatto del progetto a beneficio dei ragazzi e delle ragazze". Fondazione Cariplo conferma quindi la volontà di permettere che l’educazione finanziaria trovi uno spazio sempre più solido nella formazione dei giovani e diventi parte del patrimonio di conoscenze con cui affrontare il futuro. 'Scelte in Tasca' non rappresenta un’iniziativa isolata, ma si inserisce in una strategia più ampia con cui Fondazione Cariplo promuove l’educazione finanziaria nelle scuole del territorio. Accanto a questo nuovo progetto, la Fondazione sostiene Bussola Finanziaria, percorso biennale, realizzato insieme a FEduF, eQwa ed Evaluation Lab e rivolto agli istituti professionali e Conoscere la Borsa, storica competizione internazionale di simulazione di attività di investimento, promossa in Italia da Acri, rivolto agli istituti tecnico economici. Complessivamente le iniziative di educazione finanziaria promosse da Fondazione Cariplo coinvolgono oggi 12 province lombarde oltre a Vco e Novara, 79 istituti scolastici e circa 4.000 studenti, con l’obiettivo di costruire una maggiore consapevolezza economica tra i giovani e accompagnarli nelle scelte che li attendono come cittadini, studenti e futuri lavoratori.

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