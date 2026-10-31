Eccellenza Girone A. Sancataldese “corsara” a Palermo: battuta 0-1 la Parmonval con un gol di Cissè; in attesa dei match di domenica, verdeamaranto per una notte in testa alla classifica

Vittoria esterna per la Sancataldese che ha superato di misura 0-1 la Parmonval sul proprio terreno di gioco. Che la trasferta di Palermo fosse insidiosa lo si sapeva. Eppure la Sancataldese di Davide Boncore è riuscita ad affrontarla con il piglio giusto mettendo in mostra carattere, personalità e il giusto cinismo.

Il vantaggio, poi rivelatosi decisivo, è maturato alla mezzora della prima frazione di gioco quando Martinezz ha imbeccato Cissè che ha concluso alle spalle del portiere palermitano. Un gol importante per il giovane verdeamaranto che, dopo la doppietta segnata nel turno precedente di campionato, s’è ripetuto anche contro la Parmonval con la rete decisiva che ha permesso alla Sancataldese di conquistare tre punti pesantissimi nell’economia della propria classifica. Di certo, questa ottenuta a Palermo, è stata la vittoria del gruppo, sempre coeso, sempre pronto a farsi sentire quando serviva e sempre pronto a dare il massimo quando la partita lo rendeva necessario.

Alla luce degli anticipi e in attesa del resto delle gare in programma domenica, la Sancataldese è balzata in testa alla classifica con 17 punti, ad una sola lunghezza dalla coppia Marsala – Castellammare, seconda con 16 punti, mentre a quota 15 s’è attestato il Don Carlo Misilmeri che nell’anticipo del sabato, ha pareggiato 2-2 con il San Giorgio Piana.

Dunque, sulla carta, almeno per una notte i verdeamaranto del presidente Ivano La Cagnina saranno in testa alla classifica del girone A. Questo per dire quanto importante e pesante sia stata la vittoria ottenuta in terra palermitana da una Sancataldese ben messa sul piano tecnico e tattico che ha saputo sia proporsi in avanti che difendersi dalle folate offensive avversarie quando questi sono riusciti a portarsi dalle parti del reparto arretrato sancataldese. E domenica prossima appuntamento casalingo per la Sancataldese, stavolta contro la Vigor Borgetto (ore 14,30) allo stadio Antonio Alaimo di Serradifalco per un nuovo match nel quale i ragazzi di Davide Boncore cercheranno ancora una volta di indossare i panni dei protagonisti di un campionato che, per una notte, li vede occupare il primo posto in classifica.