Conference League, oggi Ajax-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Big match europeo per l'Atalanta. Oggi, giovedì 22 ottobre, la Dea vola in Olanda per sfidare l'Ajax – in diretta tv e streaming – nella seconda giornata della fase campionato della terza competizione continentale. La squadra di Sarri, reduce dalla sconfitta nell'ultimo turno di Serie A per 3-2 contro il Milan, ha battuto il Pafos 3-1 all'esordio, mentre gli olandesi sono caduti in Croazia sul campo dell'Hajduk Spalato, che si è imposto per 2-1. La sfida tra Ajax e Atalanta è in programma oggi, giovedì 22 ottobre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Ajax (4-3-3): Ter Stegen; Kehrer, Bouwman, Baas, Torrents; Klaassen, Amrabat, Brandt; Tsygankov, Arokodare, Ouazane. All. Michel.

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Ederson, Gaetano; Samardzic, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri. Ajax-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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