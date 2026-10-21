Cambio alla guida della Lilt Toscana, torna il giornalista Andrea Barbieri

(Adnkronos) – Andrea Barbieri assume la guida della Lilt Regione Toscana. Vice coordinatore sarà Claudio Sottili, conduttore radiofonico e televisivo italiano protagonista da sempre nella Lilt di Lucca. Barbieri succede al professore Eugenio Paci, Medico epidemiologo, già direttore dell'unità operativa di Epidemiologia Clinica e Descrittiva dell’Istituto Ispro di Firenze. Barbieri, 59 anni e giornalista, da oltre 30 anni nella Lilt, ha guidato la Lilt Toscana per anni ed è stato in passato membro del Comitato scientifico nazionale guidato dal professor Umberto Veronesi. Dopo una recente parentesi alla guida della Lilt aretina, Barbieri oggi torna alla guida della Lilt Toscana. "Dopo tanti anni che ho vissuto in questa associazione – sottolinea Barbieri – guidata da un grande uomo quale è il professor Francesco Schittulli, assumo questo impegno con rinnovato entusiasmo finalizzato al raggiungimento di un obiettivo, una sfida: riportare il volontariato nei luoghi che per i più deboli significano sofferenza. Il volontariato è testimonianza ed è per questo che la Lilt Toscana non vivrà nei palazzi, ingessata in stereotipi organizzativi figli di un’altra cultura, ma sulle piazze, negli ospedali, vicino a chi a bisogno. Ho 10 presidenti provinciali che condividono questa linea e opereremo di conseguenza, tutti insieme, certo che le istituzioni regionali sapranno essere al nostro fianco. A breve – ha concluso Barbieri – comunicherò l’intera squadra di governo della Lilt Toscana. Già da ora posso dirvi che presidente del Comitato d’Onore Regionale sarà la dottoressa Cristina Squarcialupi, presidente Unoaerre e presidente Nazionale Confindustria Orafi".

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)