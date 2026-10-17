Caltanissetta. Rugby, al via la serie B per la sinergia Nissa-Palermo: esordio a Messina per un anno di crescita e determinazione

Con la pubblicazione dei calendari ufficiali da parte della Federazione Italiana Rugby, si alza ufficialmente il sipario sulla stagione 2026/2027 del Campionato Nazionale di Serie B (Girone 6). Per la nuova realtà nata dall’alleanza strategica e territoriale tra Rugby Palermo e Nissa Rugby è giunto il momento di fare il proprio esordio sul campo. Il sipario si aprirà domenica 18 ottobre nella difficile trasferta contro il Messina Rugby 2016, a cui seguirà il primo appuntamento casalingo contro la formazione del XV Sud Est. Un girone stimolante e impegnativo che vedrà la squadra misurarsi con storiche piazze siciliane, campane e pugliesi, con le sfide interne tra i campi di Caltanissetta e Palermo. A tracciare la rotta alla vigilia dell’esordio è l’allenatore Jack La Torre, che sottolinea il valore di un progetto fondato sulla linea verde e sulla determinazione del gruppo: «Questa stagione rappresenta per noi un fondamentale anno di crescita e di esperienza, considerando che moltissimi ragazzi sono cresciuti direttamente nel nostro settore giovanile. Non facciamo proclami o tabelle, ma una cosa è certa: non faremo sconti a nessuno».Nonostante la lunga carriera sul rettangolo di gioco, per il tecnico le motivazioni restano altissime: «Di cose ne ho viste tante negli anni dedicati al rugby. Più che emozionarmi per me stesso, la vera emozione sarà vedere i tanti ragazzini che ho visto crescere scendere in campo al fianco dei compagni più esperti, pronti a farsi rispettare su ogni campo». La Torre evidenzia anche la qualità e l’ampiezza della rosa a disposizione, arricchita dagli innesti provenienti da Trapani e dalla Nissa: «I nuovi arrivi, assieme ad alcuni ritorni e a tante conferme, ci trasmettono molta serenità. Con un torneo lungo e duro ci sarà spazio e bisogno di tutti. Ovviamente, la concorrenza aumenta: i ragazzi sanno che dovranno guadagnarsi la convocazione domenicale giorno dopo giorno, a partire dal lavoro negli allenamenti».Dello stesso avviso è il vice allenatore Andrea Zappia, che descrive il clima e lo spirito con cui lo staff affronta questo imminente debutto: «Affronto la stagione con un atteggiamento molto propositivo ma anche realista. Sarà un’esperienza nuova per tutti noi, ma ho grande fiducia nella possibilità di centrare gli obiettivi stabiliti. Sarà un anno determinante per prendere piena consapevolezza della squadra che stiamo diventando e per migliorare costantemente, sia sotto il profilo tecnico che sul piano caratteriale». Infine, Zappia spende parole di elogio per l’impegno dimostrato dagli atleti durante la fase di preparazione: «Non essendoci professionisti ed essendo quasi tutti lavoratori, i ragazzi hanno affrontato la preparazione in modo estremamente diligente. Hanno compreso da subito che, alzandosi il livello del campionato, era necessario alzare anche l’intensità degli allenamenti».Il cammino è tracciato: con la guida ferma dello staff tecnico e la carica del gruppo, la palla ovale è pronta a volare per una stagione di grande rugby.