Caltanissetta, campagna di vaccinazione antinfluenzale: l’invito all’adesione dell’OMCeO provinciale

“E’ tempo di proteggersi”, arriva l’invito alla vaccinazione antinfluenzale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Caltanissetta. Le temperature tornano ad abbassarsi e come ogni anno cominciano a circolare le prime forme di influenza. I sintomi possono variare, ma soprattutto può variare la risposta immunitaria da parte di ciascun individuo e per le categorie più fragili il contagio potrebbe presentare maggiori rischi. “In Italia ogni anno, l’influenza, con le sue complicanze, causa circa ottomila decessi. Il vaccino è l’ unica vera prevenzione per evitare l’influenza e, quindi, di trascorrere giorni a casa con febbre, tosse, dolori muscolo-scheletrici e raffreddori”, ha esclamato Giovanni D’Ippolito Presidente dell’OMCeO provinciale dopo aver ricevuto la vaccinazione, somministratagli dal medico di medicina generale Vincenza Cinzia Giunta. La vaccinazione protegge sé stessi ma anche gli altri, perché rallenta la diffusione della malattia, facendo da scudo per le persone più vulnerabili. “La vaccinazione non è soltanto una scelta individuale, ma un atto di responsabilità collettiva. È un piccolo e semplice gesto del singolo- ha aggiunto D’Ippolito infatti- che però ha un effetto grande ed importante su tutta la comunità”. Le conseguenze sono anche di natura economica per l’intera società. Nella circolare del Ministero della Salute sulla prevenzione e controllo dell’influenza con le raccomandazioni per la stagione 2026-2027, si parla di un problema di Sanità Pubblica e di costi “diretti e indiretti per la gestione dei casi e delle complicanze della malattia e l’attuazione delle misure di controllo ed è tra le poche malattie infettive – si legge- che di fatto ogni individuo sperimenta più volte nel corso della propria esistenza indipendentemente dallo stile di vita, dall’età e dal luogo in cui vive. Le epidemie possono provocare alti livelli di assenteismo in ambito scolastico e lavorativo e perdite di produttività. Gli accessi al Pronto Soccorso e i ricoveri per influenza possono aumentare durante i picchi della malattia”. La preoccupazione per le complicazioni riguarda particolarmente le categorie fragili (anziani, bambini, donne in gravidanza, persone con patologie croniche ad esempio) ma non solo. Cruciale infatti è il ruolo dei vaccini, “si rende necessario intensificare i programmi di vaccinazione – si precisa ancora nella circolare- e le misure di prevenzione, proteggendo in particolare la salute dei gruppi di popolazione più a rischio attraverso la vaccinazione contro l’influenza stagionale”. La campagna di vaccinazione coinvolge diverse professionalità. “Desidero rivolgere un sentito ringraziamento- ha affermato in conclusione il Presidente dell’OMCeO nisseno- al Dipartimento di Prevenzione ed a tutti gli operatori sanitari, Medici, Farmacisti, Infermieri che presteranno la propria opera per la somministrazione dei vaccini in maniera capillare su tutto il nostro territorio. Ai Cittadini rivolgo l’invito ad aderire massivamente alla campagna vaccinale e, con atto di fiducia, li ringrazio preventivamente, confidando nel loro alto senso di responsabilità, proteggendo se stessi, i loro cari e la comunità del nostro territorio”.