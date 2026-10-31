Atp Vienna, oggi semifinale Alcaraz-Medvedev – Diretta

(Adnkronos) – Torna in campo Carlos Alcaraz. Oggi, sabato 31 ottobre, lo spagnolo, numero 3 del mondo e seconda testa di serie, sfida il russo Daniil Medvedev, numero 5 del ranking Atp e 3 del seeding, in semifinale al torneo Atp 500 di Vienna (veloce indoor, montepremi 2.797.985 euro). Alcaraz e Medvedev si sono affrontati in ben 9 occasioni con il 23enne di Murcia in vantaggio per 6-3 sul trentenne di Mosca che ha vinto l'unico confronto diretto disputato quest'anno in semifinale al Masters 1000 di Indian Wells, dove si è imposto per 6-3, 7-6 (7-3). A seguire si disputerà la seconda semifinale tra il 29enne tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo e prima testa di serie, e il 27enne australiano Alex De Minaur, numero 10 Atp e 5 del tabellone.

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