Apple rilascia iOS 27.2 con il filtro chiamate IA per iPhone

(Adnkronos) – Apple ha reso disponibili iOS 27.2 e iPadOS 27.2, i primi aggiornamenti significativi delle versioni 27 dei due sistemi operativi, distribuite a settembre. Il software è installabile su tutti gli iPhone e gli iPad che supportano la generazione 27. Il download avviene da Impostazioni, Generali, Aggiornamento software. In parallelo, l'azienda ha pubblicato iOS 26.7.2, che contiene correzioni di sicurezza per i dispositivi rimasti sulla versione precedente. La modifica di maggior peso riguarda Siri AI, che da questo aggiornamento supporta francese, giapponese, coreano, portoghese e spagnolo. La funzione resta disponibile sugli iPhone 16 e successivi, oltre a iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, mentre non è offerta nell'Unione Europea né nella Cina continentale. Nelle versioni beta di iOS 27.2 compare inoltre il supporto in lingua italiana per il filtro delle chiamate da numeri sconosciuti, già disponibile con altre lingue di sistema dopo mesi in cui funzionava solo con inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, giapponese o cinese. Il sistema risponde al posto dell’utente prima che il telefono squilli e chiede al chiamante di identificarsi, così che la decisione se rispondere avvenga dopo aver conosciuto nome e motivo della chiamata. In Foto e Image Playground viene introdotta la filigrana SynthID, pensata per segnalare se un'immagine sia stata generata o alterata con strumenti di intelligenza artificiale. Tra le altre novità, la app Podcast separa nella scheda Home le sezioni Nuovi episodi e Continua ad ascoltare, mentre la scheda Amici della app Giochi fornisce il contesto dei suggerimenti e mostra le partite recenti sulle pagine dei giocatori. La app Apple TV introduce i profili semplici, uno per ciascun componente della famiglia, con raccomandazioni personalizzate. Apple Music adotta una nuova icona e un nuovo marchio, mentre FaceTime consente di aggiungere alla chiamata un interprete della lingua dei segni o un sottotitolatore esterni. Per l'Unione Europea è previsto un messaggio alternativo, più esteso, relativo alla trasparenza sul tracciamento delle app.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)