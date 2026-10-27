Apple presenta il MacBook Pro 14 pollici con chip M6

(Adnkronos) – Apple ha presentato il MacBook Pro da 14 pollici con il processore M6, che sostituisce la generazione basata su M5. Il modello sarà ordinabile dal 28 ottobre sul sito e sull'app Apple Store in 35 Paesi e territori, Italia compresa. Le consegne cominceranno venerdì 6 novembre, giorno in cui il computer arriverà anche negli Apple Store e presso i rivenditori autorizzati. In Italia il prezzo di partenza è di 2.349 euro, ridotto a 2.229 euro per i clienti che rientrano nei listini Education. Le colorazioni disponibili sono nero siderale e argento. Il chip M6 dispone di una CPU a 12 core, due in più rispetto al predecessore, e di una GPU a 12 core, anch'essa con due unità aggiuntive. Ogni core grafico integra un Neural Accelerator, mentre il Neural Engine è doppio, con 16 core. Secondo i dati dichiarati da Apple, le prestazioni grafiche crescono fino al 30% rispetto a M5, mentre i carichi di lavoro legati all'intelligenza artificiale, come l'elaborazione dei prompt per i modelli linguistici, risultano più rapidi fino al 25%. La memoria unificata è di 16 GB di serie, con possibilità di arrivare a 32 GB, e la banda raggiunge i 170 GB al secondo. Il confronto più ampio riguarda i modelli con chip M1, utilizzati come termine di paragone per chi deve valutare un aggiornamento. Rispetto al MacBook Pro da 13 pollici con M1, l'azienda indica un tempo di generazione del primo token fino a 13 volte inferiore nei modelli linguistici, un rendering con ray tracing in Blender fino a 11,7 volte più veloce e una compilazione del codice in Xcode fino a 2,5 volte più rapida. Rispetto al modello con M5, gli incrementi dichiarati si fermano a un massimo di 1,3 volte nelle stesse prove. Tutte le cifre provengono da test condotti dalla stessa Apple. Sul fronte della connettività, il computer adotta Wi-Fi 7 e Bluetooth 6 e può gestire fino a due monitor esterni. Le porte comprendono tre Thunderbolt 4, una HDMI, una MagSafe 3 e uno slot per schede SDXC, oltre al jack per le cuffie. Restano invariati il display Liquid Retina XDR, con luminosità di picco in HDR fino a 1.600 nit, disponibile anche con trattamento nanotexture antiriflesso, la videocamera Center Stage da 12 megapixel e il sistema audio a sei altoparlanti. L'autonomia dichiarata arriva a 24 ore, la più alta mai indicata per un Mac, e la ricarica rapida con alimentatore da 96 watt permette di raggiungere il 50% in mezz'ora. Il portatile è fornito con macOS 27, denominato Golden Gate, che introduce nuove funzioni di Apple Intelligence. In Safari è previsto un sistema di organizzazione automatica delle schede per argomento, insieme ad avvisi sulle variazioni di prezzo e disponibilità dei prodotti. L'app Comandi Rapidi consente di creare automazioni a partire da una descrizione testuale, mentre Foto riceve nuovi strumenti di ritocco. Il sistema operativo include inoltre una regolazione dell'interfaccia Liquid Glass, con un cursore che permette di passare da un aspetto trasparente a uno opaco.

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