Apple Music, Jay-Z sarà l’headliner dell’halftime show del Super Bowl

(Adnkronos) – L'annuncio è arrivato nel corso della partita tra Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles: Jay-Z, vincitore di venticinque Grammy Award, si esibirà nell'intervallo del Super Bowl LXI, in programma domenica 14 febbraio 2027 al SoFi Stadium di Inglewood, in California. L'evento sarà presentato da Apple Music, che prosegue così la collaborazione con la NFL per lo spettacolo di metà partita. Il comunicato diffuso dalla lega lascia intendere una possibile partecipazione di Beyoncé, moglie dell'artista, in veste di ospite speciale. Se confermata, sarebbe il primo ritorno della cantante sul palco dell'halftime show dal 2016, quando si esibì insieme a Coldplay e Bruno Mars. In precedenza aveva già guidato lo spettacolo nel 2013. Nella stessa nota vengono citati alcuni nomi che hanno affiancato Jay-Z durante il suo recente tour: Blue Ivy Carter, John Legend, DJ Khaled, Too $hort, Dr. Dre e Snoop Dogg. Non vi è alcuna conferma ufficiale, ma la menzione li rende possibili candidati a un coinvolgimento nello spettacolo. Un ruolo rilevante è quello di Roc Nation, la società fondata da Jay-Z. Dal 2019 l'agenzia collabora con la NFL nella selezione e nella produzione degli artisti dell'halftime show e sarà anche produttore esecutivo dell'edizione 2027. Il video teaser diffuso per l'annuncio mostra l'artista circondato da capre, accompagnato dallo slogan "Goat's out of the bag", e presenta il nuovo marchio di Apple Music, recentemente rinnovato. L'edizione precedente, il Super Bowl LX, aveva visto protagonista Bad Bunny. Lo spettacolo ha ottenuto sette Emmy Award, un numero mai raggiunto prima da un halftime show, nonostante le polemiche che avevano accompagnato la scelta dell'artista come headliner.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)