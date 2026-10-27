Apple annuncia il nuovo iMac con chip M6

(Adnkronos) – Apple ha presentato il nuovo iMac da 24 pollici, equipaggiato con il chip M6 e fornito di serie con macOS 27. I preordini si aprono il 28 ottobre in 35 Paesi e territori, Italia compresa. Le prime consegne sono previste per venerdì 6 novembre, data da cui il computer sarà disponibile anche nei negozi Apple e presso i rivenditori autorizzati. Il nuovo processore dispone di una CPU fino a 12 core, due in più rispetto alla generazione precedente, e di una GPU fino a 12 core, anch'essa con due unità aggiuntive. Ogni core grafico integra ora un Neural Accelerator. Secondo i dati dichiarati dall'azienda, rispetto all'iMac con M4 le prestazioni grafiche raddoppiano e il ray tracing nei giochi è fino a due volte più veloce. Le applicazioni di produttività, come Microsoft Excel, risultano fino a 1,5 volte più rapide. Una parte rilevante dell'annuncio riguarda l'elaborazione di modelli di intelligenza artificiale sul dispositivo. Il Neural Engine passa a una configurazione doppia da 16 core, con una banda di memoria fino a 170 GB/s. Apple indica un'esecuzione locale dei modelli fino a 5 volte più veloce rispetto all'M4 e fino a 12 volte rispetto all'M1 nell'elaborazione dei prompt con LM Studio. Il sistema operativo include le funzioni di Apple Intelligence, tra cui l'organizzazione automatica dei pannelli in Safari, la creazione di automazioni in Comandi Rapidi tramite descrizione testuale e nuovi strumenti di ritocco nell'app Foto. Sul fronte della connettività, il computer adotta Wi-Fi 7 e Bluetooth 6. La porta Ethernet da 2,5 Gigabit, secondo Apple, garantisce connessioni cablate fino a 2,5 volte più veloci rispetto al modello precedente, mentre l'unità SSD raddoppia le velocità di lettura e scrittura. Sono presenti fino a quattro porte Thunderbolt 4, che consentono di collegare due monitor esterni 6K. Il resto della scheda tecnica rimane in linea con la generazione precedente. Il display Retina 4,5K da 24 pollici offre una luminosità di 500 nit e la gamma cromatica P3. La videocamera Center Stage da 12 megapixel supporta la funzione Panoramica Scrivania, e il comparto audio comprende sei altoparlanti con Audio spaziale compatibile con Dolby Atmos e un array di tre microfoni. Le colorazioni sono sette: blu, verde, rosa, giallo, viola, arancione e argento. Tastiera e mouse o trackpad, con attacco USB-C, sono forniti nello stesso colore del computer, e la Magic Keyboard include il Touch ID. In Italia l'iMac con M6, CPU a 10 core e GPU a 10 core, parte da 1.829 euro, che scendono a 1.769 euro con i prezzi riservati al settore Education. La configurazione con CPU e GPU a 12 core costa da 2.029 euro, ovvero 1.909 euro con lo sconto Education.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)