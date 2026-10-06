Aggredisce e violenta l’ex compagna, arrestato un 41enne in provincia di Palermo

VILLABATE (PALERMO) (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione di Villabate hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un pluripregiudicato 41enne palermitano. L’uomo è gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale e lesioni personali ai danni dell’ex compagna.

La vicenda trae origine da una complessa e travagliata relazione sentimentale interrotta anni prima a causa dell’indole possessiva, gelosa e violenta dell’uomo, che in passato si era già reso responsabile di minacce di morte, telefonate ossessive e comportamenti persecutori.

Per tali condotte, già nel 2020 l’uomo era stato sottoposto a misure cautelari — dal divieto di avvicinamento fino all’aggravamento con gli arresti domiciliari — a seguito delle reiterate violazioni e delle aggressioni fisiche messe in atto. Nonostante un lungo periodo di interruzione di ogni contatto e una pena detentiva per precedenti fatti, l’uomo ha riallacciato i contatti con la persona offesa rassicurandola falsamente su un presunto cambiamento personale e manifestando l’intenzione di instaurare un rapporto sereno.

A fronte della condotta prudente della donna, l’uomo ha tuttavia progressivamente riproposto atteggiamenti prevaricatori e risentiti, sfociati infine in una grave aggressione nei confronti della vittima che, sotto minaccia di un coltello, è stata costretta con la forza a subire rapporti sessuali non consenzienti.

Le indagini hanno permesso di condurre i necessari ed immediati accertamenti sul posto e di assicurare le fonti di prova a carico dell’indagato per i reati contestati. L’uomo al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale “Lorusso – Pagliarelli” di Palermo, a disposizione della Autorità Giudiziaria.

-Foto di repertorio Carabinieri-

(ITALPRESS).