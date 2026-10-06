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Accoltella un vicino al culmine di una lite, arrestato un 60enne nel Catanese per tentato omicidio

Redazione

Accoltella un vicino al culmine di una lite, arrestato un 60enne nel Catanese per tentato omicidio

Mar, 06/10/2026 - 14:02

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CATANIA (ITALPRESS) – Una lite tra vicini è degenerata in un’aggressione con un coltello, causando a un 46enne una ferita al volto, con una prognosi di 30 giorni. E’ accaduto a Palagonia, in provincia di Catania, dove i carabinieri hanno arrestato un 60enne per tentato omicidio e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

L’intervento è scattato a seguito di una richiesta giunta al Numero Unico d’Emergenza 112, che segnalava una persona ferita dopo una lite con un vicino. I militari, intervenuti sul posto, hanno raccolto le prime informazioni e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Secondo la ricostruzione, al culmine di una discussione, nata da precedenti dissidi, il 60enne avrebbe estratto un coltello e colpito il 46enne al volto, proseguendo l’azione anche dopo la caduta della vittima a terra. Avrebbe inoltre rivolto l’arma contro il figlio della persona offesa, prima di rientrare nella propria abitazione.

La visione delle immagini ha consentito ai Carabinieri di riscontrare la ricostruzione dell’accaduto e di acquisire ulteriori elementi a carico del 60enne, che è stato arrestato.

L’indagato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Caltagirone

-Foto screenshot video Carabinieri-

(ITALPRESS).

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